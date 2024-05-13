Попит українців на китайські авто зріс у півтора раза
У квітні українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Із загальної кількості нових автівок придбали 845 (+66%), вживаних – 317 (+17%).
Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто частка "китайців" становила 1,6%.
Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 77%.
Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 – 441 одиниця;
- Honda M-NV – 72;
- Nissan Ariya – 68;
- BYD Song Plus – 52;
- Cherry Tiggo 4 pro – 47.
До п’ятірки вживаних легковиків увійшли:
- Volkswagen ID.4 – 68 одиниць;
- Nissan Ariya – 42;
- Toyota BZ4X – 19;
- Honda M-NV – 17,
- Honda eNS1 – 15.
Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо вживана, 6ти річна з європи коштує як нова з китаю.
може запитаєш у влади, чому крч, має розмитнення в 4-5к баксів???
чи може не знаєш що тесла вже пасе задніх проти брендових китайських елкарів?
Ще трохи - і кацапську "ладу-каліну" купуватимуть, якщо буде дешевше.
і взагалі, у тебе позиція дуже жорстка....
саме щодо авто.
то може все китайське бойкотувати????
відра дерев"яні, мотига з ясеня, комплекти ключів викинемо, дістанемо радянські
саморези нормальні не купимо бо у когось ще десь є шурупи ссср без гнізда під викрутку...
як тобі таке.
чи ти з баблом, молодий та не знаєш що таке совок???
а я знаю...
і ще...
назви побутові товари які виробляє не китай.товари
Коли я щось купую у Франції, я спочатку стараюсь не купити кятайське. Бо мене вкурвлює. Бо мене вкурвлює, що вони жеруть собак. Що вони випорснули ковід.
І коли некитайського нема - купую китайське.
Але, плть, у світі МАСА некитайських тачок.
та ще й з франції.
тож я вгадав..
молодий і з баюулєсами.
тому так думаєш та так живеш.
не прийми за образу.
удачі
пока
Слава ЗСУ!!!
Повторюю - коли є вибір - китайського лайна (й не лайна, якщо є таке), купувати не можна. Бо воно все одно лайно.
До чого тут ЗСУ? Хтось купив автівку для ЗСУ? Чи вчергове якось мурло взяло собі для власної дупи?
повторюю...
щоб не перераховувати все....
нема нічого некитайського в Україні крім машин.
але европейські авто, пересічний українець купити НЕ МОЖЕ!
хіба бойок або 10-15тирічний корч.
ось і бсе!
без образ....
Вам це не зрозуміло? Я не кажу, про ніщебродів духом. Невже це важко зрозуміти, громадянину павичу?
Є румунська Дася, вперед і з піснями.
Чи хочеться втиснути своє дуписько в якусь здоровенну китайську херачку і пертися в село "знайте мене"? Придбали власне авто, заздріть, їдем і бібікаєм.
фольц, вольво, макіта, бош, люба дрібничка.
80% того що ми купуємо, це китай...