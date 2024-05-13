Попит українців на китайські авто зріс у півтора раза

У квітні українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 845 (+66%), вживаних – 317 (+17%).

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто частка "китайців" становила 1,6%.

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 77%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 – 441 одиниця;

Honda M-NV – 72;

Nissan Ariya – 68;

BYD Song Plus – 52;

Cherry Tiggo 4 pro – 47.

До п’ятірки вживаних легковиків увійшли:

Volkswagen ID.4 – 68 одиниць;

Nissan Ariya – 42;

Toyota BZ4X – 19;

Honda M-NV – 17,

Honda eNS1 – 15.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше.