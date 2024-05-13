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Новини
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Попит українців на китайські авто зріс у півтора раза

авто

У квітні українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що у півтора раза більше, ніж у квітні 2023 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Із загальної кількості нових автівок придбали 845 (+66%), вживаних – 317 (+17%).

Зазначається, що автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто частка "китайців" становила 1,6%.

Абсолютна більшість легковиків з Китаю були електромобілі – 77%.

Найпопулярнішими моделями нових легковиків китайського походження:

  • Volkswagen ID.4 – 441 одиниця;
  • Honda M-NV – 72;
  • Nissan Ariya – 68;
  • BYD Song Plus – 52;
  • Cherry Tiggo 4 pro – 47.

До п’ятірки вживаних легковиків увійшли:

  • Volkswagen ID.4 – 68 одиниць;
  • Nissan Ariya – 42;
  • Toyota BZ4X – 19;
  • Honda M-NV – 17,
  • Honda eNS1 – 15.

Як повідомлялося, у першому кварталі українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 75% більше, ніж з аналогічний період роком раніше. 

Автор: 

авто (4123) Китай (2124)


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Топ коментарі
+6
Це приниження, купувати китайське авто.
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13.05.2024 10:10
+5
то все до сраки. головне про що тут треба думати - це те, що ці комуняки підтримують і допомагають кацапам вбивати українців. тож ті, хто реально купує китайські товари - є дуже недалекоглядними людьми, м'яко кажучи.
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13.05.2024 11:24
+3
бідний слюсар Вася хоче бути схожим на багатого банкіра Льошу. Бодай, зовнішнім виглядом нелогугого авто
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13.05.2024 11:03
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Тю, є ж "Славута"
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13.05.2024 10:01 Відповісти
Це приниження, купувати китайське авто.
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13.05.2024 10:10 Відповісти
приниження, це говорити з позиції однієї точки зору.
бо вживана, 6ти річна з європи коштує як нова з китаю.
може запитаєш у влади, чому крч, має розмитнення в 4-5к баксів???
чи може не знаєш що тесла вже пасе задніх проти брендових китайських елкарів?
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13.05.2024 11:02 Відповісти
то все до сраки. головне про що тут треба думати - це те, що ці комуняки підтримують і допомагають кацапам вбивати українців. тож ті, хто реально купує китайські товари - є дуже недалекоглядними людьми, м'яко кажучи.
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13.05.2024 11:24 Відповісти
Так, це приниження. Нема грошей на людську тачку - користуйся комунальним автотранспортом. Якось дивно, що зненацька всі вже запаніли.
Ще трохи - і кацапську "ладу-каліну" купуватимуть, якщо буде дешевше.
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13.05.2024 20:32 Відповісти
ну то як закінчится війна і коли? а то ви так тоді і не відповіли звідки у вас інсайди такі. )
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13.05.2024 20:36 Відповісти
з ладою ти перегнув!!!
і взагалі, у тебе позиція дуже жорстка....
саме щодо авто.
то може все китайське бойкотувати????
відра дерев"яні, мотига з ясеня, комплекти ключів викинемо, дістанемо радянські
саморези нормальні не купимо бо у когось ще десь є шурупи ссср без гнізда під викрутку...
як тобі таке.
чи ти з баблом, молодий та не знаєш що таке совок???
а я знаю...
і ще...
назви побутові товари які виробляє не китай.товари
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13.05.2024 20:53 Відповісти
Все, що можна.
Коли я щось купую у Франції, я спочатку стараюсь не купити кятайське. Бо мене вкурвлює. Бо мене вкурвлює, що вони жеруть собак. Що вони випорснули ковід.
І коли некитайського нема - купую китайське.
Але, плть, у світі МАСА некитайських тачок.
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13.05.2024 20:56 Відповісти
ти знов про тачки, наче не читав написаного мною...
та ще й з франції.
тож я вгадав..
молодий і з баюулєсами.
тому так думаєш та так живеш.
не прийми за образу.
удачі
пока
Слава ЗСУ!!!
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13.05.2024 21:02 Відповісти
Я дєвочка.
Повторюю - коли є вибір - китайського лайна (й не лайна, якщо є таке), купувати не можна. Бо воно все одно лайно.
До чого тут ЗСУ? Хтось купив автівку для ЗСУ? Чи вчергове якось мурло взяло собі для власної дупи?
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13.05.2024 21:08 Відповісти
дєвочка!
повторюю...
щоб не перераховувати все....
нема нічого некитайського в Україні крім машин.
але европейські авто, пересічний українець купити НЕ МОЖЕ!
хіба бойок або 10-15тирічний корч.
ось і бсе!
без образ....
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13.05.2024 21:15 Відповісти
Авто подорожчали, так. Але поважаюча себе людина не може дозволити собі купувати китайське лайно.
Вам це не зрозуміло? Я не кажу, про ніщебродів духом. Невже це важко зрозуміти, громадянину павичу?
Є румунська Дася, вперед і з піснями.
Чи хочеться втиснути своє дуписько в якусь здоровенну китайську херачку і пертися в село "знайте мене"? Придбали власне авто, заздріть, їдем і бібікаєм.
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13.05.2024 21:26 Відповісти
бідний слюсар Вася хоче бути схожим на багатого банкіра Льошу. Бодай, зовнішнім виглядом нелогугого авто
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13.05.2024 11:03 Відповісти
Тре бути лохом щоб купляти хлам ворогів
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13.05.2024 12:21 Відповісти
ну, якщо Ви думаєте обвалити економіку китая, у якого бюджет в кільканадцять трельйонів, не купивши за рік 20000 машин, то про що може бути мова
фольц, вольво, макіта, бош, люба дрібничка.
80% того що ми купуємо, це китай...
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13.05.2024 12:40 Відповісти
Хохли і малороси допомагають китайцям підтримувати мордор.
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14.05.2024 09:06 Відповісти

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