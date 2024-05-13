На Одещині засіяли перші експериментальні поля бавовни

Одеські аграрії засіяли перші поля п’ятьма експериментальними сортами бавовнику.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

"Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР) засіяли поля із п’ятьма експериментальними сортами бавовнику. Перші паростки можна буде побачити за два тижні", – йдеться у повідомленні.

На думку українських селекціонерів, на півдні України складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику. Особливо, в районах, які страждають від стрімкої зміни кліматичних умов, що призводять до посухи.

Бавовник – це однорічна культура з практично безвідходним виробництвом, додали у відомстві. Із нього отримують волокно (до 40%) і насіння (60%), із якого виготовляють технічну олію та макуху для тваринництва. Стулки коробочок використовують, як біопаливо. Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва оборонних засобів.

За результатами досліджень Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, урожайність бавовнику на суходолі становить 1,8 т/га, а на зрошувальних землях – 2,7 т/га.

Загалом, по Одещині висловили зацікавленість у цій культурі близько 10 підприємств. Вони засіять невеликі експериментальні поля, щоб визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.