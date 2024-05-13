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Новини
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На Одещині засіяли перші експериментальні поля бавовни

бавовна

Одеські аграрії засіяли перші поля п’ятьма експериментальними сортами бавовнику.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОДА.

"Фахівці Українського інституту експертизи сортів рослин (УІЕСР) засіяли поля із п’ятьма експериментальними сортами бавовнику. Перші паростки можна буде побачити за два тижні", – йдеться у повідомленні.

На думку українських селекціонерів, на півдні України складаються максимально сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для вирощування бавовнику. Особливо, в районах, які страждають від стрімкої зміни кліматичних умов, що призводять до посухи.

На Одещині почали засіювати поля бавовником

Бавовник – це однорічна культура з практично безвідходним виробництвом, додали у відомстві. Із нього отримують волокно (до 40%) і насіння (60%), із якого виготовляють технічну олію та макуху для тваринництва. Стулки коробочок використовують, як біопаливо. Крім того, відходи бавовнику є стратегічною сировиною для виробництва оборонних засобів.

За результатами досліджень Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН, урожайність бавовнику на суходолі становить 1,8 т/га, а на зрошувальних землях – 2,7 т/га.

Загалом, по Одещині висловили зацікавленість у цій культурі близько 10 підприємств. Вони засіять невеликі експериментальні поля, щоб визначити, наскільки цю культуру вигідно вирощувати у степовій зоні та який економічний потенціал вона матиме.

Як повідомлялося, наприкінці квітня Верховна Рада спростила вирощування ГМО-сортів бавовни. Раніше у Мінагрополітики наголосили, що в України є стратегічна потреба вирощувати бавовну як сировину для імпортозаміщення, а також для переробки і забезпечення внутрішніх потреб.

Автор: 

Одеська область (239) рослини (15)


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Топ коментарі
+9
А якби не дурновате,зарегульоване законодавство, то могли вирощувати технічні коноплі що не містять наркотиків,та мати кращі результати в тому числі для виробництва пороху.
Але в нас є закон про медичний канабіс
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13.05.2024 10:18
+4
Для взрывчатки, типа...
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13.05.2024 10:03
+3
Тю блин. Только собирался написать, что нам выращивать хлопок экономически не целесообразно. Аж тут оказывается что это сырье для взрывчатки, которой у нас дефицит.
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13.05.2024 10:30
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Це потужний сигнал та натяк рузьгим?
)))
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13.05.2024 10:00 Відповісти
Випалювати поля чи що? Ну якщо грамотно все робити, то задовбаються обстрілювати.

Проблема в іншому, скоріш за все засіяли кількадесят гектарів, відзвітували і все - перемога, бавовни тепер має вистачити на мільйон снарядів щороку...
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13.05.2024 10:47 Відповісти
Для взрывчатки, типа...
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13.05.2024 10:03 Відповісти
Перепрошую, а це рішення (Загалом, по Одещині висловили зацікавленість у цій культурі близько 10 підприємств. Джерело: https://biz.censor.net/n3489091) було прийнято до чи після червоних труселів лідора вЗесвіту?
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13.05.2024 10:04 Відповісти
Порох будуть робити? Нормально.
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13.05.2024 10:07 Відповісти
А якби не дурновате,зарегульоване законодавство, то могли вирощувати технічні коноплі що не містять наркотиків,та мати кращі результати в тому числі для виробництва пороху.
Але в нас є закон про медичний канабіс
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13.05.2024 10:18 Відповісти
А на цих ділянках потім щось буде рости?
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13.05.2024 10:20 Відповісти
Вже вирощували тут років 60 тому, було невигідно. Але зараз може і вийде.
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13.05.2024 12:43 Відповісти
Тю блин. Только собирался написать, что нам выращивать хлопок экономически не целесообразно. Аж тут оказывается что это сырье для взрывчатки, которой у нас дефицит.
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13.05.2024 10:30 Відповісти
Полонені кацапи,за добровільної згоди звичайно,з радістю могли б заготовляти бавовну.
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13.05.2024 11:06 Відповісти

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