ВАКС заочно арештував Гладковського. Його оголосили у розшук

Вищий антикорупційний суд 13 травня обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Гладковський використав службове становище для отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.