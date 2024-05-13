ВАКС заочно арештував Гладковського. Його оголосили у розшук
Вищий антикорупційний суд 13 травня обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває розшуку.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що Гладковський використав службове становище для отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".
Справа Олега Гладковського
У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.
За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.
У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.
У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.
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ніхто крім свинарчуків не міг поставити в Україну російські клістрони, без яких с300, купа металу.
і при тому, ніхто не шукає катлету, шурму, резнікова та багато інших, зелених аферистів
і суми у них не в мільйонах а в сотнях мільярдів
Так?
Той самий Свинарчук, що майже ціною життя видурював у ворогів обладнання, необхідне для ППО.
Той самий Свинарчук, якого ненавидять зелені мавпи, аж спати не можуть. Тому мріють його закрити на тих же підставах, на яких закрили і Червінського та майже не закрили Марченка та Кривоноса - за те, що не здали та не дали здати Україну!
Продовжуй шукати у себе блох, зелене мавпеня!
У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ
У квітні 2024 року НАБУ https://biz.censor.net/news/3484678/gladkovskogo_ogolosyly_u_rozshuk_vin_vyyihav_za_kordon_nabu
п.лять, країна клінічних ідіотів імені 73% вавививерження та ними обрані нелякані запроданці с
лугики...
А пан Рєзніков завдав збитків на 34 мільярди гривень ...і НІХТО його не розшукує...😡
Те, що Ви тут розпинаєтеся за слугориг, так ніхто їх ніде не об'являє в розшук і не друкує замовних статтей, як на цього "свинарчука". За 5 років чого тільки не писали і як тільки не називали на шмарафонах і медведчуківсько-коломойському телеканалу "1+1", де його журнашлюги засудили, випатрошили і вишушили , а рішення не було, немає і не буде.
Тепер питання, скільки коштів пішло на цю спецоперацію? Не цих 17 млн.?
ПиСи: Подібну операцію провернула розвідка Великобританії під час 2-ї СВ, коли через своїх "Свинарчуків" придбали дефіцитні вузли для кораблів і підвоних човнів свого Гранд Фліту. Операція проходила через нейтральні країни і на завершальній стадії всі ці дефіцитні вузли для кораблів і підвоних човнів через Швецію попали в Великобританію.
Чим віддячила батьківщина британським "Свинарчукам"? По поданню Вінстона Черчіля "Свинарчуків" нагородили найвищими нагородами, надали титули СЕР, а операцію ... засекретили. Я так думаю тому,що і в ВБ знайшлися б такі ж мерзотники, як і в Україні, которі заради політичної коньюктури похоронили б хорошу справу.