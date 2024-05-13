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Новини
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ВАКС заочно арештував Гладковського. Його оголосили у розшук

суд,гладковский

Вищий антикорупційний суд 13 травня обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському у вигляді тримання під вартою. Наразі він перебуває розшуку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"13 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Першому заступнику секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що Гладковський використав службове становище для отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме – ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс".

Справа Олега Гладковського

У жовтні 2019 року співробітники НАБУ затримали президента корпорації "Богдан", ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Йому разом з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборонив повідомили про підозру в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами.

За даними слідства, сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави, вже 21 жовтня того ж року заставу внесли і він вийшов із СІЗО.

У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, Гладковський перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

У квітні 2024 року НАБУ оголосило Гладковского у розшук.

Автор: 

Гладковський Олег (150) Антикорупційний суд ВАКС (737) Богдан Моторс (14)


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Топ коментарі
+26
Ага. той самий що примудрився клістрони завозити для ППО, які зелена мразота з установок витягала. Скотиняка яка.
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13.05.2024 12:58
+25
ну, якщо зелена влада розшукує його за збиток в 17 лямів, то це всеодно що вигнати з дому собаку за те що з"їв кусок хліба!
ніхто крім свинарчуків не міг поставити в Україну російські клістрони, без яких с300, купа металу.
і при тому, ніхто не шукає катлету, шурму, резнікова та багато інших, зелених аферистів
і суми у них не в мільйонах а в сотнях мільярдів
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13.05.2024 12:58
+12
-"Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - йдеться у повідомленні".
А пан Рєзніков завдав збитків на 34 мільярди гривень ...і НІХТО його не розшукує...😡
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13.05.2024 13:16
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Це той який Свинарчук?Стільки вже лишніх років на свободі...
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13.05.2024 12:52 Відповісти
ну, якщо зелена влада розшукує його за збиток в 17 лямів, то це всеодно що вигнати з дому собаку за те що з"їв кусок хліба!
ніхто крім свинарчуків не міг поставити в Україну російські клістрони, без яких с300, купа металу.
і при тому, ніхто не шукає катлету, шурму, резнікова та багато інших, зелених аферистів
і суми у них не в мільйонах а в сотнях мільярдів
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13.05.2024 12:58 Відповісти
Ага. той самий що примудрився клістрони завозити для ППО, які зелена мразота з установок витягала. Скотиняка яка.
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13.05.2024 12:58 Відповісти
А Рєзніков прої...в рази більше і десь на курорті...от вам -" и какая разніца"...
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13.05.2024 13:13 Відповісти
Красти з бюджету можна, але небагато.

Так?
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13.05.2024 16:45 Відповісти
Так, той самий Свинарчук, завдяки якому Київ більше року захищався від вражих ракет, аж поки "Петріоти" не підійшли!
Той самий Свинарчук, що майже ціною життя видурював у ворогів обладнання, необхідне для ППО.
Той самий Свинарчук, якого ненавидять зелені мавпи, аж спати не можуть. Тому мріють його закрити на тих же підставах, на яких закрили і Червінського та майже не закрили Марченка та Кривоноса - за те, що не здали та не дали здати Україну!

Продовжуй шукати у себе блох, зелене мавпеня!
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13.05.2024 14:07 Відповісти
Пане https://biz.censor.net/user/578377, а за що має сидіти Гладковський? Невже думають, що всі тут дурні? Підходить остнні 7 діб повноважень президента і знову витягують з рукава "Свинарчука"? Якось смішно, чому його не судили із жовтня 2019 року і по квітень 2024 року? Невже 5 років судді перебували на фронті і закрили на великий замок суд? Мабуть справа хліпка і не має судової перспективи? Та ще у березні 2014 року і заставу збрали ніби на користь ЗСУ. Як там справа по яйцях на резнікова і Ко, по якій сума за 4 мільрди? А де спрва по викрденим у 2022 році 30 мільярдів на снаряди? А де справа за вкрадені 40 мільярдів на дрони? А як там декілька сотень вагоенів і сотнями контейнерів із викраденою влдою гумнітарки в Запоріжжі?
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13.05.2024 15:03 Відповісти
У жовтні 2019 року співробітники НАБУ
У березні 2022 року суд звернув заставу на користь ЗСУ
У квітні 2024 року НАБУ https://biz.censor.net/news/3484678/gladkovskogo_ogolosyly_u_rozshuk_vin_vyyihav_za_kordon_nabu

п.лять, країна клінічних ідіотів імені 73% вавививерження та ними обрані нелякані запроданці слугики...
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13.05.2024 13:03 Відповісти
-"Міністерства оборони обвинувачується у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн", - йдеться у повідомленні".
А пан Рєзніков завдав збитків на 34 мільярди гривень ...і НІХТО його не розшукує...😡
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13.05.2024 13:16 Відповісти
Якщо подивитися на цю проблему трішки спрощено, то вийде, що Свинарчуки (Гладковські) цупили в кацапської армії для української армії з кінцевим резуьтатом на користь ЗСУ, а ось рєзнікови і іже з ним крали в своєї армії з кінцевим результатом ... на чию користь ... хммм.
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13.05.2024 13:28 Відповісти
Це вже не трішечки,а занадто спрощений погляд.
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13.05.2024 13:50 Відповісти
17 млн. гр. на позашляховиках??? Зєля що, прикалується? Рєзнік на крашанках більше вкрав
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13.05.2024 13:24 Відповісти
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13.05.2024 13:26 Відповісти
А Дерьмак, Тимошонка, Рездніков та ін. люди (мародери) зеблемского де?
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13.05.2024 13:27 Відповісти
Свободу Олегу Свинарчуку!Він чесний злодій і крав значно менше чим сьогоднішні ворюги! Взагалі,колишні в порівнянні з теперішніми вурдалаками-святі,сором'язливі і патріотичні "альхени"! Які до них можуть бути претензії?
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13.05.2024 13:48 Відповісти
Шановний Кремінь, а що ви за Рєзнікова скажете, за Тимошенка, за Лієва та других зелених мародерів?
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13.05.2024 13:54 Відповісти
Для мене злодій партійної приналежності немає.А для вас?
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13.05.2024 13:58 Відповісти
Для нас злолдій немає партійної приналежності, але для слугориг має. Тут справедливо ставлять питання, а де справи на резнікова, при якому крали яйця у своєї армії на 4,8 мільярда, 32 мільярди на снаряди і 40 мільярдів на дрони. Завишені ціни на автомобілі? Так при Зелі бронеавтомобіль, який коштував при Порошенко 8 мільяонів, став миттєво коштувати 12 мільйонів, а завод "Богдан", завод, єдиний, який виготовляв катери, завод КРАЗ, який виготовляв тягачі для ЗСУ просто знищили. А навіщо? Залишили тільки малоросів "95 квартал"? А на нього можна поставити "Богдану", чи тягач для "Нептуна"?
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13.05.2024 15:10 Відповісти
Та я ж не проти,я тільки за! Злодії мають сидіти,якого б кольору вони не були.І недоведений злочин в Україні не перестає бути злочином,а являється результатом корупції і непрофесійних дій тих,хто повинен злочини розкривати.Недарма у нас явні владні клептомани ********** раптом щось-говорити "а ти доведи!де докази"? Бо прекрасно знають,як працює система, і вони при ній завжди "білі і пухнасті" тихенько "підуть в кущі"
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13.05.2024 16:23 Відповісти
а злодій- це кого звинувачують чи кого засуджено?
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13.05.2024 15:12 Відповісти
От тільки не треба...Бо тут ******* поливати брудом одних п..дарів і захищати інших.І тоді одні - злодії!!! розкрадають армію!!! А свої- герої,які крали,але то ж свої,бо крали ж ніби то для армії.А насправді тварюки-всі!Бо йшли у владу тільки красти і збагачуватись. А "кого звинувачують чи кого засуджено"- то для лохів.
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13.05.2024 16:04 Відповісти
Презумпція невинуватості - це правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину або правопорушення, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством.
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13.05.2024 16:07 Відповісти
Та все правильно і логічно.Тоді перестаньте називати зелених покидьків злодіями,бо вони і не засуджені і не посаджені.
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13.05.2024 16:26 Відповісти
То різщні речі. Справи, які відкрили на "Свинарчуків" не мають судової перспективи, а тому їх промурижили 5 років і об'явили його в розшук, щоб не розглядати в суді. Бо там немає складу злочину. А в слугориг кожного лдня тяжких злочинів по десятку, можете уявити, скільки їх зібралося за 5 років? Всі бачать, що ніхто на своїх справ не порушує, а виключно для піару і для ******* брудом фальшують на минулу владу і опозицію.
Те, що Ви тут розпинаєтеся за слугориг, так ніхто їх ніде не об'являє в розшук і не друкує замовних статтей, як на цього "свинарчука". За 5 років чого тільки не писали і як тільки не називали на шмарафонах і медведчуківсько-коломойському телеканалу "1+1", де його журнашлюги засудили, випатрошили і вишушили , а рішення не було, немає і не буде.
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13.05.2024 18:54 Відповісти
Я ні за кого не "розпинаюся".Мені однаково індиферентні і теперишні і колишні. Для мене що ті,що інші-покидьки,і я це знаю без слідства і судів.Я знаю владу зсередини, а не з телевізійного фасаду.Тому мені іноді гидко спостерігати як прихильники одних хають інших. Сперечатись ні з ким не збираюсь.Вибір за кожним з нас,а його оцінить час.
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13.05.2024 19:05 Відповісти
А для мене вони не однакові. Гладковські, яких прозвали для вівців 73% "свинарчуками" діствали клістрони для ракетних комплексів С-300, щоб захистити Україну. Вони налагодили схему переправки з російських частин(складів) клістронів(звичайно не по 2 копійки) до України, бо іншим способом клістрони не дістти. А команда Зеленського - Резніков та інші крали у своєї армії. Різницю вловили? І "свинарчукам" інкремінують до 17 мільйонів збитків(які точно не пройдуть в суді), а "кнурчуки" резнікови вкрали і змародерили 4,8 мільярда тільки на яйцях. Про інші крадіжки і мародерства я написав вище. Крім цієї різниці служаки нової комнди викрили налагоджені схеми постачання клістронів до ЗСУ і навіть тут порушили справи, вилучили ці клістрони. То вони поступили добре? Виходить, що добре для армії ворога, перекривши їм канал крадіжок військового майна.
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13.05.2024 21:28 Відповісти
тоді, для вас особисто, Червінський хто?
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13.05.2024 21:36 Відповісти
Добродію Кремінь, наскільки я знаю, що Свинарчуки (Гладковські) провернули філігранну спецоперацію по вивозу клістронів, которих ніде було взяти крім, як в рашці. Суть операції полягала в тому, що придбані в військових частинах та складах московії ті самі(!) клістрони (це гарні гроші), потрібно було провезти до кордонів рашки (знову гроші), переправити через кордон (а це між іншим "єпархія" ФСБ, а це ВЕЛИКІ гроші), потім переправити через кілька країн в Саудівську Аравію (гроші), а вже потім під виглядом запчастин до цивільних гвинтокрилів продали турецьким бізнесменам (гроші), а вже потім через Болгарію та Румунію переправили до України (знову гроші). Коли це вся ця оборудка вилізла назовні завдяки купки бєніних мерзотників ( бо їм був потрібен компромат на людей дотичних до Порошенка), ФСБ оточили бази і військові частини, звідки зникли клістрони і 4 (чотири) доби нікого не випускала і не впускала, проводячи слідчі дії та допити. Півтора десятки людей арештували. Таким чином для ППО України закрилося джерело надходжень дефіцитних запчастин, заарештовані потенційні агенти, "зпалена" ціла агентурна мережа. За цими злощасними клістронами на початку повномасштабного вторгнення полювало "наше" НАБУ і таки забрали ці клістрони в нашого ППО.
Тепер питання, скільки коштів пішло на цю спецоперацію? Не цих 17 млн.?
ПиСи: Подібну операцію провернула розвідка Великобританії під час 2-ї СВ, коли через своїх "Свинарчуків" придбали дефіцитні вузли для кораблів і підвоних човнів свого Гранд Фліту. Операція проходила через нейтральні країни і на завершальній стадії всі ці дефіцитні вузли для кораблів і підвоних човнів через Швецію попали в Великобританію.
Чим віддячила батьківщина британським "Свинарчукам"? По поданню Вінстона Черчіля "Свинарчуків" нагородили найвищими нагородами, надали титули СЕР, а операцію ... засекретили. Я так думаю тому,що і в ВБ знайшлися б такі ж мерзотники, як і в Україні, которі заради політичної коньюктури похоронили б хорошу справу.
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13.05.2024 19:50 Відповісти
А я заочно пообедал
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13.05.2024 14:11 Відповісти

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