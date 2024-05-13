Велика приватизація: Фонд держмайна визначив стартову ціну готелю "Україна" у центрі Києва

Стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 мільярда гривень.

Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив у Telegram.

"Таку стартову вартість готелю "Україна" визначила аукціонна комісія. Далі цю ціну та умови аукціону затверджує Кабмін", – уточнив голова ФДМУ.

Він нагадав, що приватизація цього об’єкта запланована вже влітку цього року у системі "Прозорро.Продажі".

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Як повідомлялося, "Україна" – це 14-поверховий чотиризірковий готель загальною площею 22 481,5 кв. м, який перебуває в управлінні Фонду держмайна.

Має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. У готелі працює головний ресторан "Україна" загальною площею 451 кв. м на 250 осіб та 4 банкетні зали. До послуг гостей готелю салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів.