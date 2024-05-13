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Новини
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Велика приватизація: Фонд держмайна визначив стартову ціну готелю "Україна" у центрі Києва

україна,готель

Стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 мільярда гривень.

Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив у Telegram.

"Таку стартову вартість готелю "Україна" визначила аукціонна комісія. Далі цю ціну та умови аукціону затверджує Кабмін", – уточнив голова ФДМУ.

Він нагадав, що приватизація цього об’єкта запланована вже влітку цього року у системі "Прозорро.Продажі".

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Як повідомлялося, "Україна" – це 14-поверховий чотиризірковий готель загальною площею 22 481,5 кв. м, який перебуває в управлінні Фонду держмайна.

Має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. У готелі працює головний ресторан "Україна" загальною площею 451 кв. м на 250 осіб та 4 банкетні зали. До послуг гостей готелю салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів.

Автор: 

Київ (4678) готель (146) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


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Топ коментарі
+2
Тобто, щось порядка 26-27 млн доларів.
Ціна дуже скромна, враховуючи, скільки коштує звичайна квартира в центрі міста.
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13.05.2024 13:55
+2
А Ви собі воюйте, не відволікайтеся.
А ми будемо мільйярди, видрані з ваших кишень, з користю споживати...
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13.05.2024 13:55
+2
Великий дерибан, поки інвесторів нема! Можна прібарахлітся!
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13.05.2024 14:00
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Нарід, певно, теж має шанси - нє?
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13.05.2024 13:29 Відповісти
Якщо є гроші - вперед.
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13.05.2024 13:34 Відповісти
Тобто, щось порядка 26-27 млн доларів.
Ціна дуже скромна, враховуючи, скільки коштує звичайна квартира в центрі міста.
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13.05.2024 13:55 Відповісти
А Ви собі воюйте, не відволікайтеся.
А ми будемо мільйярди, видрані з ваших кишень, з користю споживати...
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13.05.2024 13:55 Відповісти
дом соседа дешевле всего покупать, когда у него горит сарай...
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13.05.2024 13:55 Відповісти
Великий дерибан, поки інвесторів нема! Можна прібарахлітся!
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13.05.2024 14:00 Відповісти
Ага, зараз війна, не буде покупця, ціну скинуть на половину
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13.05.2024 14:38 Відповісти
Цена очень занижена ведь это не метраж продают, а целое здание я так понимаю...
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13.05.2024 14:12 Відповісти
Завод Більшовик теж ось так намагалися продати...тепер шукають бувшого голову Держмайна...
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13.05.2024 14:31 Відповісти
Хто пояснить, що це за х@ня, навіщо розпродають все державне майно?
Чи не краще саме державі отримувати від нього прибуток та наповнювати бюджет
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13.05.2024 14:36 Відповісти
Чи може хочуть сказати, що готель у центрі столицы не прибутковий?
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14.05.2024 08:12 Відповісти
Та що там гадати! Переможцем може бути навіть акваріумна рибка пана Зел..., ой анонімного покупця з доплатою із держбюджету мінімум 3 лярдів.
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13.05.2024 14:40 Відповісти

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