Велика приватизація: Фонд держмайна визначив стартову ціну готелю "Україна" у центрі Києва
Стартова вартість приватизації готелю "Україна" на Майдані Незалежності у центрі Києва становитиме 1,05 мільярда гривень.
Про це голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль повідомив у Telegram.
"Таку стартову вартість готелю "Україна" визначила аукціонна комісія. Далі цю ціну та умови аукціону затверджує Кабмін", – уточнив голова ФДМУ.
Він нагадав, що приватизація цього об’єкта запланована вже влітку цього року у системі "Прозорро.Продажі".
Як повідомлялося, "Україна" – це 14-поверховий чотиризірковий готель загальною площею 22 481,5 кв. м, який перебуває в управлінні Фонду держмайна.
Має 363 номери, шість конференц-залів, кімнати для переговорів. У готелі працює головний ресторан "Україна" загальною площею 451 кв. м на 250 осіб та 4 банкетні зали. До послуг гостей готелю салон краси, сауна та масажний кабінет та стоянка для паркування на 69 автомобілів.
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Ціна дуже скромна, враховуючи, скільки коштує звичайна квартира в центрі міста.
А ми будемо мільйярди, видрані з ваших кишень, з користю споживати...
Чи не краще саме державі отримувати від нього прибуток та наповнювати бюджет