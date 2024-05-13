Найбільший завод "Газпрому" частково зупинив виробництво після атаки українських дронів, – Reuters

Російський нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані зупинив установку каталітичного крекінгу внаслідок атаки українського безпілотника 9 травня попри запевнення місцевої влади, що підприємство працює у звичайному режим.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.

Установка каталітичного крекінгу є частиною ланцюга виробництва бензину потужністю 600 тис. тонн на рік. Загалом комплекс "Газпрому" у Салаваті здатен виробляти близько 1,5 млн тонн бензину на рік.

"Будівля з насосним відділенням для установки каталітичного крекінгу була уражена. Сама установка крекінгу залишилася в безпеці, тому нічого критичного немає. Будемо ремонтувати це протягом одного-півтора тижнів", – розповів співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, удар безпілотника по НПЗ "Газпрому" в ніч на 9 травня підтвердив очільник Башкортостану Радій Хабіров. Водночас російський чиновник запевняв, що підприємство працює у штатному режимі.

За даними джерел українських ЗМІ, завод атакував далекобійний дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань 1500 км. В СБУ заявляли, що безпілотник влучив в саму установку каталітичного крекінгу нафти.

Державне російське інформаційне агентство РІА з посиланням на екстрені служби повідомляло, що атака безпілотника пошкодила будівлю насосної станції на заводі, але ніхто не постраждав.

"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії та одним із лідерів групи "Газпром" у цій сфері. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального, поліетилену, добрив та ще близько 70 видів продукції.

До складу комплексу входить три технологічні заводи – нафтопереробний, газохімічний і завод "Мономер", що знаходяться на одному виробничому майданчику в місті Салаваті.

Виробництво НПЗ салаватського комплексу 2023 року становило 6,5 млн тонн – 2,36% загальної переробки нафти в РФ.