Найбільший завод "Газпрому" частково зупинив виробництво після атаки українських дронів, – Reuters
Російський нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані зупинив установку каталітичного крекінгу внаслідок атаки українського безпілотника 9 травня попри запевнення місцевої влади, що підприємство працює у звичайному режим.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.
Установка каталітичного крекінгу є частиною ланцюга виробництва бензину потужністю 600 тис. тонн на рік. Загалом комплекс "Газпрому" у Салаваті здатен виробляти близько 1,5 млн тонн бензину на рік.
"Будівля з насосним відділенням для установки каталітичного крекінгу була уражена. Сама установка крекінгу залишилася в безпеці, тому нічого критичного немає. Будемо ремонтувати це протягом одного-півтора тижнів", – розповів співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, удар безпілотника по НПЗ "Газпрому" в ніч на 9 травня підтвердив очільник Башкортостану Радій Хабіров. Водночас російський чиновник запевняв, що підприємство працює у штатному режимі.
За даними джерел українських ЗМІ, завод атакував далекобійний дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань 1500 км. В СБУ заявляли, що безпілотник влучив в саму установку каталітичного крекінгу нафти.
Державне російське інформаційне агентство РІА з посиланням на екстрені служби повідомляло, що атака безпілотника пошкодила будівлю насосної станції на заводі, але ніхто не постраждав.
"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії та одним із лідерів групи "Газпром" у цій сфері. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального, поліетилену, добрив та ще близько 70 видів продукції.
До складу комплексу входить три технологічні заводи – нафтопереробний, газохімічний і завод "Мономер", що знаходяться на одному виробничому майданчику в місті Салаваті.
Виробництво НПЗ салаватського комплексу 2023 року становило 6,5 млн тонн – 2,36% загальної переробки нафти в РФ.
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Можно наносить по всем НПЗ удары
По всем заправкам
По всем трубопроводам
И желательно одновременно
Тем ЗНАМЕНИТЫМ МИЛЛИОНОМ ДРОНОВ ПРЕЗИДЕНТА!!!!!
Хоть бы одним глазком взглянуть на это
Президентское чудо
МИЛЛИОН ДРОНОВ !
До сих пор не могу понять - почему не МИЛЛИАРД?
Чё стесняться?
Только представьте себе -
Мелкий президент - и МИЛЛИАРД ДРОНОВ!
И весь мир у его маленьких ножек....
Дуже витратно як для конспірації.
Дело в том,что в спецслужбах много патриотов - два
Помешаешь им один раз - они спишут на обстоятельства
А когда помехи станут постоянными
То спецы мозгами - то пораскинут
И разузнают - а какая сволочь мешает?
Вот Залужный и разузнал
Ему даже подарки за это готовили
В виде гранат
Не будьте так наивны
Агентов внедряют годами
А усадить агента в кресло президента- это успех
Такой успех нельзя просрать
Приходится идти на издержки
Ким Филби десятилетиями изображал верного британского подданного
В нем никто не сомневался
А он был *****
Но очень профессиональной
А в руководстве Украины сегодня- сплошные суки
Но даже они не все могут
Но они стараются
И у них неплохо получается
Треть страны в руинах
Еще неделя - и к этой трети добавится разнесенная к ху....м
Харьковская область
А про Мариуполь , Чонгар ,Каховскую ТЭЦ и все остальное дерьмо
От президента Вы уже забыли?
Ну так есть я
И я напомню
Я б на місці ***** дав команду щонайменше прибрати Малюка, під чиєю егідою всі ці глибокі атаки і відбуваються, повернути умовного Баканова, який розмінував Чонгар, щоб він "навьол порядок в рядах служби". Формальний привід є: американські партнери дуже незадоволені.
В корне неправильно
Зеленский - любимец масс
А Ванька -мышь серая ,совсем лишенная обаяния
Народ прощает зеленскому ВАГОНЫ *****.....В
А с Ванькой такого не получится
путин очень хорошо знает психологию людей ,психологию толпы
Особенно психологию плебейской толпы
Он провел в Украине блестящую операцию ВНЕДРЕНИЯ
А еще в Грузии
В Венгрии
Совем недавно в Словакии
В Сербии у него вообще все схвачено
Вот в Австрии у него начались неудачи, немного провалилась Италия
Ну ничего
На носу президентские выборы в США
Я думаю - путин еще поупирается
В США - такая благодатная почва для чекистов
Столько ПЛЕБСА!!!!!
А еще леваки в Гарварде, любящие Хамас и коммунистов
Милое дело - есть где развернуться....