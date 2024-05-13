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Новини
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Найбільший завод "Газпрому" частково зупинив виробництво після атаки українських дронів, – Reuters

газпром,газпромнефть

Російський нафтопереробний та нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані зупинив установку каталітичного крекінгу внаслідок атаки українського безпілотника 9 травня попри запевнення місцевої влади, що підприємство працює у звичайному режим.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з цим питанням.

Установка каталітичного крекінгу є частиною ланцюга виробництва бензину потужністю 600 тис. тонн на рік. Загалом комплекс "Газпрому" у Салаваті здатен виробляти близько 1,5 млн тонн бензину на рік.

"Будівля з насосним відділенням для установки каталітичного крекінгу була уражена. Сама установка крекінгу залишилася в безпеці, тому нічого критичного немає. Будемо ремонтувати це протягом одного-півтора тижнів", – розповів співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, удар безпілотника по НПЗ "Газпрому" в ніч на 9 травня підтвердив очільник Башкортостану Радій Хабіров. Водночас російський чиновник запевняв, що підприємство працює у штатному режимі.

За даними джерел українських ЗМІ, завод атакував далекобійний дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань 1500 км. В СБУ заявляли, що безпілотник влучив в саму установку каталітичного крекінгу нафти.

Державне російське інформаційне агентство РІА з посиланням на екстрені служби повідомляло, що атака безпілотника пошкодила будівлю насосної станції на заводі, але ніхто не постраждав.

"Газпром нефтехим Салават" є одним із найбільших у РФ виробничих комплексів із нафтопереробки та нафтохімії та одним із лідерів групи "Газпром" у цій сфері. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпального, поліетилену, добрив та ще близько 70 видів продукції.

До складу комплексу входить три технологічні заводи – нафтопереробний, газохімічний і завод "Мономер", що знаходяться на одному виробничому майданчику в місті Салаваті.

Виробництво НПЗ салаватського комплексу 2023 року становило 6,5 млн тонн – 2,36% загальної переробки нафти в РФ.

Автор: 

бензин (1106) Газпром (2554) НПЗ (379) росія (14183)


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Топ коментарі
+6
После того,что творит русня в Харьковской области
Можно наносить по всем НПЗ удары
По всем заправкам
По всем трубопроводам
И желательно одновременно
Тем ЗНАМЕНИТЫМ МИЛЛИОНОМ ДРОНОВ ПРЕЗИДЕНТА!!!!!
Хоть бы одним глазком взглянуть на это
Президентское чудо
МИЛЛИОН ДРОНОВ !
До сих пор не могу понять - почему не МИЛЛИАРД?
Чё стесняться?
Только представьте себе -
Мелкий президент - и МИЛЛИАРД ДРОНОВ!
И весь мир у его маленьких ножек....
показати весь коментар
13.05.2024 14:07
+4
Дело в том,что ПЕСИК не все может контролировать - раз
Дело в том,что в спецслужбах много патриотов - два
Помешаешь им один раз - они спишут на обстоятельства
А когда помехи станут постоянными
То спецы мозгами - то пораскинут
И разузнают - а какая сволочь мешает?
Вот Залужный и разузнал
Ему даже подарки за это готовили
В виде гранат
Не будьте так наивны
Агентов внедряют годами
А усадить агента в кресло президента- это успех
Такой успех нельзя просрать
Приходится идти на издержки
Ким Филби десятилетиями изображал верного британского подданного
В нем никто не сомневался
А он был *****
Но очень профессиональной
А в руководстве Украины сегодня- сплошные суки
Но даже они не все могут
Но они стараются
И у них неплохо получается
Треть страны в руинах
Еще неделя - и к этой трети добавится разнесенная к ху....м
Харьковская область
А про Мариуполь , Чонгар ,Каховскую ТЭЦ и все остальное дерьмо
От президента Вы уже забыли?
Ну так есть я
И я напомню
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13.05.2024 14:42
+2
Всього один дрон долетів? Може послати з десяток на такий високопродуктивний обєкт і забути про його існування надовго? Що там пару пару тижнів "на ремонт". Непорядок....
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13.05.2024 14:30
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После того,что творит русня в Харьковской области
Можно наносить по всем НПЗ удары
По всем заправкам
По всем трубопроводам
И желательно одновременно
Тем ЗНАМЕНИТЫМ МИЛЛИОНОМ ДРОНОВ ПРЕЗИДЕНТА!!!!!
Хоть бы одним глазком взглянуть на это
Президентское чудо
МИЛЛИОН ДРОНОВ !
До сих пор не могу понять - почему не МИЛЛИАРД?
Чё стесняться?
Только представьте себе -
Мелкий президент - и МИЛЛИАРД ДРОНОВ!
И весь мир у его маленьких ножек....
показати весь коментар
13.05.2024 14:07 Відповісти
Все-таки якось дивно: ***** дозволяє своєму ручному песику регулярно кусати його в одне з найчутливіших місць.
Дуже витратно як для конспірації.
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13.05.2024 14:28 Відповісти
Дело в том,что ПЕСИК не все может контролировать - раз
Дело в том,что в спецслужбах много патриотов - два
Помешаешь им один раз - они спишут на обстоятельства
А когда помехи станут постоянными
То спецы мозгами - то пораскинут
И разузнают - а какая сволочь мешает?
Вот Залужный и разузнал
Ему даже подарки за это готовили
В виде гранат
Не будьте так наивны
Агентов внедряют годами
А усадить агента в кресло президента- это успех
Такой успех нельзя просрать
Приходится идти на издержки
Ким Филби десятилетиями изображал верного британского подданного
В нем никто не сомневался
А он был *****
Но очень профессиональной
А в руководстве Украины сегодня- сплошные суки
Но даже они не все могут
Но они стараются
И у них неплохо получается
Треть страны в руинах
Еще неделя - и к этой трети добавится разнесенная к ху....м
Харьковская область
А про Мариуполь , Чонгар ,Каховскую ТЭЦ и все остальное дерьмо
От президента Вы уже забыли?
Ну так есть я
И я напомню
показати весь коментар
13.05.2024 14:42 Відповісти
Асфальт ще, і поховані ракетні програми.
Я б на місці ***** дав команду щонайменше прибрати Малюка, під чиєю егідою всі ці глибокі атаки і відбуваються, повернути умовного Баканова, який розмінував Чонгар, щоб він "навьол порядок в рядах служби". Формальний привід є: американські партнери дуже незадоволені.
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14.05.2024 08:39 Відповісти
Неправильно
В корне неправильно
Зеленский - любимец масс
А Ванька -мышь серая ,совсем лишенная обаяния
Народ прощает зеленскому ВАГОНЫ *****.....В
А с Ванькой такого не получится
путин очень хорошо знает психологию людей ,психологию толпы
Особенно психологию плебейской толпы
Он провел в Украине блестящую операцию ВНЕДРЕНИЯ
А еще в Грузии
В Венгрии
Совем недавно в Словакии
В Сербии у него вообще все схвачено
Вот в Австрии у него начались неудачи, немного провалилась Италия
Ну ничего
На носу президентские выборы в США
Я думаю - путин еще поупирается
В США - такая благодатная почва для чекистов
Столько ПЛЕБСА!!!!!
А еще леваки в Гарварде, любящие Хамас и коммунистов
Милое дело - есть где развернуться....
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14.05.2024 11:40 Відповісти
яких мас, калових? галіна, я ж тобі вже писав, як твоє ім'я перекладається з іспанської, пам'ятаєш були такі бульйонні кубики Galina Blanka? так от.
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14.05.2024 23:11 Відповісти
Всього один дрон долетів? Може послати з десяток на такий високопродуктивний обєкт і забути про його існування надовго? Що там пару пару тижнів "на ремонт". Непорядок....
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13.05.2024 14:30 Відповісти
Частково нас не влаштовує
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13.05.2024 15:31 Відповісти
Кацапи не збреше день пройшов дарма ©️ - це повинні вивчати в школі з молодших класів.
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13.05.2024 15:53 Відповісти
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13.05.2024 18:18 Відповісти
Самий модернізований,потрібно ще.
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13.05.2024 15:58 Відповісти
Пичалька (с)
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13.05.2024 17:23 Відповісти

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