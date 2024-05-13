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Новини
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БЕБ закрило мережу нелегальних криптообмінників на Львівщині. ФОТОрепортаж

БЕБ викрило мережу незаконних криптобмінників, які конвертували віртуальні активи у гривню.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу незаконних обмінних пунктів, які конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.

Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, заявки на обмін криптовалюти у готівку організатори мережі отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.

Також за участі власників цих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа-особі". Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

"Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках... Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу", – наголошують у БЕБ.

В рамках розслідування справи детективи Територіального управління БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

За результатами обшуків, ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

БЕБ викрило мережу незаконних криптобмінників, які конвертували віртуальні активи у гривню.

БЕБ викрило мережу незаконних криптобмінників, які конвертували віртуальні активи у гривню.

БЕБ викрило мережу незаконних криптобмінників, які конвертували віртуальні активи у гривню.

БЕБ викрило мережу незаконних криптобмінників, які конвертували віртуальні активи у гривню.

Автор: 

криптовалюта (628) обмін валюти (696) Бюро економічної безпеки (409)


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Так а що вони порушили? Регулювання цієї сфери нема, тому й питань нема
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13.05.2024 16:07 Відповісти
А пойняті де ? А-а-а, не обізатєльно... Тоді понятно.... Хто там розбере скіко там тих грошів було...
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13.05.2024 16:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0 тырнет-тырнет.. не нужОн нам никакой тырнет
..і да, порада "принциповим" БЕБ-овцам - пошманайте краще в ОПі та навколо у печерному кварталі... та, мабуть, сцикотно кусати руку, яка годує об'їдками, рештками від мільярдних мародерств-дерибанів бюджету та міжнародних допомог... с.ки продажні
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13.05.2024 16:32 Відповісти
Все...практически все крупные обменки занимаются обменом "цифрового" USDT. Закон о криптоактивах в Украине то приняли,но как всегда "родили через ж..пу" и ничего не работает.Не дают просто людям прозрачно работать,специально не доводя ничего в этой стране до логического завершения,чтобы всегда можно было ловить в мутной воде рыбу.Вот поэтому,Украина никогда и не станет Сингапуром,или хотя бы даже "захудалым" Казахстаном или Вьетнамом...
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13.05.2024 16:34 Відповісти

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