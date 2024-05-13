БЕБ закрило мережу нелегальних криптообмінників на Львівщині. ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу незаконних обмінних пунктів, які конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.

Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, заявки на обмін криптовалюти у готівку організатори мережі отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні.

Також за участі власників цих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа-особі". Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

"Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення в бухгалтерському й податковому обліках... Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу", – наголошують у БЕБ.

В рамках розслідування справи детективи Територіального управління БЕБ спільно з кіберфахівцями Управління СБУ у Львівській області провели 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

За результатами обшуків, ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.