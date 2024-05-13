Із 2022 року держборг України подешевшав в 1,4 раза, – Мінфін

Із 2022 року і станом на кінець березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза – з 7,79% до 5,57%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Водночас середньозважена строковість держборгу збільшилася в 1,6 раза – з 6,27 років до 10,04 років.

Загалом на кінець березня держборг України становив 5,92 трлн грн, або $151,1 млрд. Зазначається, що за перший квартал 2024 року він збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $5,7 млрд.

Це сталося внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років, додали у Мінфіні.

Із чого складається держборг України

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2,8%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро становить 33,2%, долар США – 26,3%, гривні – 25,9%, СПЗ – 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 3,8%.

Як нагадали у міністерстві, упродовж січня-березня 2024 року Мінфін провів 46 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики становив 138%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні – 207%, в доларах США – 97%, в євро – 93%.

Як повідомлялося, МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 94% від ВВП країни, що є меншим показником, ніж очікувалося раніше.