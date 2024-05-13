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Новини
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Справа про розробку системи "Дзвін" для ЗСУ: НАБУ провело обшуки у колишнього начальника військ зв’язку

набу

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки у колишнього начальника військ зв’язку Збройних сил України - ексначальника Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимира Рапка та колишнього керівника Управління розвитку автоматизації ЗСУ у справі автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".

Про це свідчать матеріали судових справ, цю інформацію також підтверджують співрозмовники видання "Слово і діло" в антикорупційних органах.

Зокрема, наприкінці квітня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Рапка і знайшло там мобільний телефон. На ньому було виявлено листування з ексначальником Управління розвитку автоматизації ЗСУ, колишнім бенефіціарним власником ТОВ "Еверест Лімітед", а також іншими особами. Вказаний телефон вилучено та визнано речовим доказом.

Крім того, обшуки відбулися у фактичного власника ТОВ "Айкюжн ІТ". У нього теж виявили телефон, але він захищений логістичним захистом. Тому на нього наклали арешт.

В рамках розслідування справи обшук провели і в ексначальника Управління розвитку автоматизації ЗСУ, в якого вилучили телефон і ноутбуки. На техніці детективи виявили чати та листування щодо обставин справи, зокрема, щодо порядку виконання дослідно-конструкторської розробки автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС" та інші дані. З 2018 по 2020 рік цю посаду обіймав Віктор Артихович, а з 2020 року – Олександр Житник. Приміщення самого Управління розвитку автоматизації також обшукали і вилучили там низку документів та іншого майна.

Крім того, НАБУ провело слідчі дії у колишнього начальника військового представництва №2461 Міністерства оборони Віктора Бивалькевича. У нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, а також ще один документ.

Разом із ним обшукали колишнього начальника відділу організації застосування автоматизованих систем Управління розвитку автоматизації ЗСУ Дідовця М.В. Пізніше Дідовець був прийнятий на посаду старшого інженера-конструктора безпосередньо в ТОВ "Еверест Лімітед". Саме "Еверест Лімітед" займалася розробкою "Дзвін-АС". У нього вилучили телефон, ноутбук та документацію.

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За версією слідства, військові службовці Генштабу ЗСУ, військових представництв та службові особи ТОВ "Еверест Лімітед" могли заволодіти та привласнити бюджетні кошти в ході виконання умов державного контракту за державним оборонним замовленням на виконання дослідно-конструкторської роботи шифр "Дзвін-АС".

Як повідомлялося, у 2021 році журналісти Bihus.info з’ясували, що ЗСУ витратили 600 мільйонів гривень на непрацездатну систему керування військами "Дзвін-АС".

Розробку військові замовили у ТОВ "Еверест Лімітед", яке раніше такими роботами не займалося. На розробку витратили 580 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у "Дзвоні" таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії могло виявитися взагалі недоцільним і неможливим, підтверджували у Міноборони.

Втім, вже наприкінці 2022 року автоматизовану систему управління бойовими діями "Дзвін-АС" прийняли на озброєння ЗСУ, повідомляв міністр оборони Олексій Резніков.

Автор: 

НАБУ (1529) Міноборони (956) обшук (605) закупівлі (2605) ЗСУ (366) Резніков Олексій (59)


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Топ коментарі
+2
Ну , немає нічого дивного, яйця по 17 грн- це квіточки! Доляри приходили потоками, потрібно було дерибанити по-повній програмі! Ніхто навіть і не думав захищати тили Харківщини, чи Донеччини разом із Дніпропетровщиною!
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13.05.2024 15:45
+2
грабують всі... існує 333 способи "чесного" заволодіння бюджетними коштами.... а що там Рєзніков як йому вдалося прийняти на озброєння систему. яка не працює.., якась дивина...
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13.05.2024 15:45
+2
Що означає "і тут"? СКРІЗЬ! Без виключень.
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13.05.2024 15:45
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І тут спи₴дили. Та що ж це таке?
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13.05.2024 15:38 Відповісти
Що означає "і тут"? СКРІЗЬ! Без виключень.
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13.05.2024 15:45 Відповісти
Не питаи по кому дзвін - він звонить по тобі
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13.05.2024 15:39 Відповісти
Він дзвонить по тобі кацап. Так речення повне.
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13.05.2024 15:43 Відповісти
Звонить по кожному . Тяжкии день? - не наломаи дров - може це ше неправда
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13.05.2024 15:47 Відповісти
Назва симптоматична. Дзвін. Дзвонити, тобто, до фсб....
Можна було ще назвати "злив" або "стук"....
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13.05.2024 15:44 Відповісти
Ну , немає нічого дивного, яйця по 17 грн- це квіточки! Доляри приходили потоками, потрібно було дерибанити по-повній програмі! Ніхто навіть і не думав захищати тили Харківщини, чи Донеччини разом із Дніпропетровщиною!
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13.05.2024 15:45 Відповісти
грабують всі... існує 333 способи "чесного" заволодіння бюджетними коштами.... а що там Рєзніков як йому вдалося прийняти на озброєння систему. яка не працює.., якась дивина...
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13.05.2024 15:45 Відповісти
Как говорил один классик: " В Украине война-войной, а воровство по распорядку!"
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13.05.2024 15:50 Відповісти
Чули дзвін-та не знають де він,як і 580 млн грн бюджетних коштів.
До речі-а коли Рєзніков за яйця по 17грн відповість?Після прийому недоробленого "Дзвону" на озброєння ЗСУ?
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13.05.2024 15:51 Відповісти
Понеділок - підписано проєкт на 580 млн грн на розробку системи управління для ЗСУ

Вівторок - оголошення на фрілансі "Шукаємо програміста на розробку системи управління та оповіщення співробітників всередині невеликої організації. Можна використовувати готові рішення і шаблони. Бюджет - 15.000грн"
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13.05.2024 15:57 Відповісти
Знову бігусеня....
Ще й експертами себе називають.
А може,виконують вказівку козиря,щоб сцени із банею не пустили в інтернет?
Як не як,компромат:тепер можна смикати бігусеня.
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13.05.2024 16:03 Відповісти
І знову сторчать вуха Резнікова
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13.05.2024 16:15 Відповісти

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