Гривня розпочала тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Курс гривні зміцнюється після стрімкого зниження щодо долара США наприкінці минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 14 травня, на рівні 39,6196 грн/$, порівняно із 39,7206 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 7 копійок – до 42,7495 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.