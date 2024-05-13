Мініекономіки представило каталог індустріальних парків
Міністерство економіки України презентувало каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.
Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.
"Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дозволяє створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків – залучити $6 додаткових приватних інвестицій. Розвиток індустріальних парків є важливою складовою нашої політики "Зроблено в Україні", саме тому на розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік ми заклали 1 млрд грн", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.
У каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів.
Інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації.
До того ж каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дозволить максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.
З каталогом можна ознайомитись за посиланням.
У березні повідомлялося, що в Україні буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Буде використано досвід Сінгапуру, Туреччини та Польщі.
Згодом голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що з понад 70 офіційно зареєстрованих індустріальних парків реально працює лише близько 10.
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