Банки знизили ставки за депозитами для населення

Українські банки в квітні знизили ставки за кредитами та депозитами для населення.

Про це свідчать оновлені дані Національного банку України, передає LIGA.net.

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 34,4% річних. Ставки впали на 0,1 в.п.

Водночас кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1%, до 241 млрд грн.

За квітень середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 в.п. нижче, ніж місяць тому. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1%.

Депозитний портфель банків для населення зріс на 1,6% до 1,1 трлн грн і перевищив рівень початку року (1,08 трлн грн).

Раніше повідомлялося, що четверо членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають зниження облікової ставки до 11,5-12% на кінець року. Утім, більшість прогнозує її зниження на рівні 13%.

До того, 25 квітня, правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до 13,5%.