Євросоюз продовжив пільги для експорту з України ще на рік. Але є обмеження

Рада ЄС остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на один рік – до 5 червня 2025 року.

Це рішення набуде чинності 6 червня, одразу після завершення чинного режиму торгових преференцій для України, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Так звані автономні торговельні заходи (АТМ) діють із червня 2022 року та є ключовим стовпом непохитної підтримки України з боку ЄС, надаючи рятувальне коло для економіки країни через доступ до ринку ЄС", – зазначається у повідомленні.

Водночас до цього механізму внесли зміни через занепокоєння деяких країн ЄС, зауважують у Єврокомісії.

"З цією метою – і враховуючи значне зростання імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 та 2023 роках – оновлені АТМ містять посилений захисний механізм. Це дозволить швидко вжити заходів для виправлення ситуації у випадку значних збоїв на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, оновлений режим передбачає механізм "екстреного гальмування" щодо експорту низки продуктів харчування з України: яєць, м'яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду. Цей механізм передбачає автоматичне скасування торговельних пільг, якщо обсяги імпорту товарів досягнуть середньорічного показника за період від 1 липня 2021 року до 31 грудня 2023 року.

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У Єврокомісії додали, що після продовження дії торговельних пільг планують розпочати консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.

"Цей процес має на меті забезпечити економічну визначеність і стабільну основу для торгівлі як для України, так і для ЄС, а також для фермерів і бізнесу. Це також стане важливим кроком у відбудові та подальшій інтеграції України у внутрішній ринок ЄС з кінцевою метою забезпечення майбутнього вступу країни до Союзу", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 23 квітня Європейський парламент підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю з Україною, встановивши додаткові запобіжники для захисту європейських фермерів.