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"Укрпошта" випустить марки зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки. ФОТО

марки

"Укрпошта" до дня вишиванки, 16 травня, випустить дві нові марки зі зразками кримськотатарської та харківської вишивки.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

На першому наборі, присвяченому вишивці Харківської області, представлена жіноча сорочка ХІХ ст., на рукавах якої зображені півники – "символи сонця, світла, пробудження життя".

марки "Укрпошти"

На другому зображена кримськотатарська вишивка (жіноча головна шаль "марама", середина ХІХ ст.), яка виконана в традиційній техніці тамбурної вишивки Qasnaq (кримськотатарською "к’аснак") із використанням металізованих (золотих) і шовкових ниток по домотканому полотну.

марки "Укрпошти"

Поштовий набір включає аркуші "Українська вишивка – код нації. Харківська область" та "Кримськотатарська вишивка – код народу. Автономна Республіка Крим", 2 конверти "Перший день", 2 художні конверти формату С6 та 2 картки.

Дизайн Оксани Шуклінової, кількість марок в аркуші – 8+1 купон.

Тираж кожної марки – 800 тис. екземплярів.

марки "Укрпошти"

Автор: 

вишиванка (1) Крим (1066) Укрпошта (795) Харківщина (262) марка (32)


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