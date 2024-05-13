Назад в СРСР: У Росії планують відродити "сбєркаси"

У Росії вже підготований законопроєкт про "ссудо-сберегательные кассы" (ощадкаси), які дозволять залучити кошти громадян на фінансування житлових програм в умовах згортання пільгової іпотеки.

Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив у Держдумі перед голосуванням за своє призначення на посаду, передає російський Інтерфакс.

"Треба якнайшвидше закон вносити і запускати в життя. У нас на сьогодні є законопроєкт... підготовлений по ощадно-позичкових касах. Я, колеги, готовий разом з вами до другого читання доопрацювати, знайти прийнятний варіант", – сказав Хуснуллін, не уточнивши подробиць.

У квітні 2023 року він вже говорив, що уряд Росії розглядає можливість задіяти ощадно-позичкові каси для підтримки попиту на іпотеку.

"Треба на сьогоднішній день розглядати нові механізми. Зараз ми дивимося на можливість ощадно-позичкових кас, дивимося можливість, як юридично і на законодавчому рівні дати можливість продажу житла на виплат", – розповідав російський посадовець.

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Як повідомлялося, російський уряд готує зменшити фінансування програм пільгової іпотеки в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною.

Нагадаємо, перші ощадні каси в Росії були засновані ще 1842 року указом імператора Миколи I. На відміну від європейських країн, їх засновником була держава, а не громадяни чи муніципалітети.

Однак найбільшого поширення цей механізм набув за часів СРСР під назвою Державних трудових ощадних кас, які згодом перетворили на "Сбєрбанк СРСР".

Заощадження населення СРСР у "Сбєрбанку" станом на 1990 рік становили величезну суму 369 млрд рублів або більше третини ВВП Союзу. Однак майже всі ці кошти вкладники втратили через вилучення грошей на фінансування дефіциту бюджету СРСР у 1990 році та гіперінфляцію після його розвалу.