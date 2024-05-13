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Новини
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Назад в СРСР: У Росії планують відродити "сбєркаси"

сбербанк,ссср,сберкнижка

У Росії вже підготований законопроєкт про "ссудо-сберегательные кассы" (ощадкаси), які дозволять залучити кошти громадян на фінансування житлових програм в умовах згортання пільгової іпотеки.

Про це віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив у Держдумі перед голосуванням за своє призначення на посаду, передає російський Інтерфакс.

"Треба якнайшвидше закон вносити і запускати в життя. У нас на сьогодні є законопроєкт... підготовлений по ощадно-позичкових касах. Я, колеги, готовий разом з вами до другого читання доопрацювати, знайти прийнятний варіант", – сказав Хуснуллін, не уточнивши подробиць.

У квітні 2023 року він вже говорив, що уряд Росії розглядає можливість задіяти ощадно-позичкові каси для підтримки попиту на іпотеку.

"Треба на сьогоднішній день розглядати нові механізми. Зараз ми дивимося на можливість ощадно-позичкових кас, дивимося можливість, як юридично і на законодавчому рівні дати можливість продажу житла на виплат", – розповідав російський посадовець.

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Як повідомлялося, російський уряд готує зменшити фінансування програм пільгової іпотеки в умовах рекордного зростання видатків на війну з Україною.

Нагадаємо, перші ощадні каси в Росії були засновані ще 1842 року указом імператора Миколи I. На відміну від європейських країн, їх засновником була держава, а не громадяни чи муніципалітети.

Однак найбільшого поширення цей механізм набув за часів СРСР під назвою Державних трудових ощадних кас, які згодом перетворили на "Сбєрбанк СРСР".

Заощадження населення СРСР у "Сбєрбанку" станом на 1990 рік становили величезну суму 369 млрд рублів або більше третини ВВП Союзу. Однак майже всі ці кошти вкладники втратили через вилучення грошей на фінансування дефіциту бюджету СРСР у 1990 році та гіперінфляцію після його розвалу.

Автор: 

іпотека (352) росія (14183) Сбербанк (293) СРСР (22)


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Топ коментарі
+9
Якщо проект вигорить - через рік, чи два Україна скопіює це.
Наприклад як з мобілізацією зеків.
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13.05.2024 17:57
+4
Отже, незабаром ЗЕскоти і у нас щось подібне запровадять, адже вони систематично беруть приклад з рашистської мерзоти.
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13.05.2024 17:57
+4
Назва не з СРСР, а з Німеччини -- її тупо скопіювали (Sparkasse).
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13.05.2024 18:27
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Якщо проект вигорить - через рік, чи два Україна скопіює це.
Наприклад як з мобілізацією зеків.
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13.05.2024 17:57 Відповісти
К тому времени,в Украине просто уже не останется банков..Счета всех мужчин будут заблокированы.Женщины выедут за кордон.Останутся одни пенсионеры-им Почта и Сберкассы-самое то,как раз зайдет,с гавкающими мегерами на цепи.
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13.05.2024 19:40 Відповісти
Отже, незабаром ЗЕскоти і у нас щось подібне запровадять, адже вони систематично беруть приклад з рашистської мерзоти.
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13.05.2024 17:57 Відповісти
Назва не з СРСР, а з Німеччини -- її тупо скопіювали (Sparkasse).
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13.05.2024 18:27 Відповісти
а що - банки вже всьо?
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13.05.2024 18:40 Відповісти
ше не все новий Егор Гайдар буде кидок 2 як це було в 90 - i
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть давай ммм та чипушилiна
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13.05.2024 20:36 Відповісти
ZE-касса
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13.05.2024 19:37 Відповісти
Очікуйте -- скоро в "Дії"
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13.05.2024 20:48 Відповісти
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13.05.2024 20:54 Відповісти
Головний сигнал, який зараз надходить з Москви, полягає в тому, що Росія рухається до воєнної економіки.
Міністр оборони Бєлоусов є прихильником методів жорсткого вичавлювання грошей з приватного бізнесу:
"Він просто зібрав власників великих компаній і поставив їх перед фактом, скільки вони повинні платити - просто віддати [все] державі за війну проти України, навіть без будь-яких формальних податкових рішень.
Він є прихильником потенційної націоналізації, яка вже активно триває".
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13.05.2024 21:13 Відповісти
Цікаво , назад в СССР а ковбаса по 2,20 р. за кг буде , чи горілка 9,10чи 10.10 р. За пляшку а може хліб чорний 16 коп. Хлібина а білий 24 і пиво 40 коп ,50 за пляшку , а боротимуться з незаконно нажитим добром і багатіями . Викачку грошей придумали вилучити в населення на потреби війни ! Треба десь брати кошти ось і афера !
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13.05.2024 22:32 Відповісти
На росії запроста можуть зробити і ковбасу по 2,20 р. і горілку по 10.20 р. та і хліб чорний по 16 коп. Тільки зарплата буде 150 р. Долар буде 68 копійок і за нього даватимуть 15 років, у кращому випадку. Ті хто забувають свою історію приречені на її повторення. Тобто НЕП на росії вже закінчується, скоро буде колективізація
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14.05.2024 08:21 Відповісти
І в чому сенс прожекту? В СРСР банки обслуговували виключно юр. осіб (держ. установи, підприємства, організації тощо), а для громадян придумали Ощадкасу з іншими процентами на вклади та дуже обмеженим переліком операцій. Зараз же, коли і фізичні особи мають доступ до банківських послуг у будь-якому банку (в т.ч. і в державних банках, які можна зобов'язати кредитувати будь-які державні програми), то навіщо створювати ще одну квазі-банківську установу?
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14.05.2024 09:59 Відповісти

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