На АЗС почало дешевшати дизпаливо. Які мережі знизили ціни?

Преміальні мережі АЗС за тиждень з 6 по 13 травня знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр.

У підсумку середня роздрібна ціна на цей вид палива знизилася на 0,53 грн – до 53,54 грн/л, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, ціни на дизельне пальне на АЗС мереж ОККО, WOG та Shell впали за тиждень на 1 гривню за літр. Мережа Socar знизила ціну на 2,5 грн, а UPG – на 2 грн.

Водночас у низці мереж подорожчав бензин. Зокрема, ціни на А-95 на АЗС мереж "Укрнафта", АМІС, Shell, Mango, Neftek і "Кворум" зросли у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.

Як повідомлялося, наприкінці квітня ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.