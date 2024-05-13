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Новини
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На АЗС почало дешевшати дизпаливо. Які мережі знизили ціни?

азс

Преміальні мережі АЗС за тиждень з 6 по 13 травня знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр.

У підсумку середня роздрібна ціна на цей вид палива знизилася на 0,53 грн – до 53,54 грн/л, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, ціни на дизельне пальне на АЗС мереж ОККО, WOG та Shell впали за тиждень на 1 гривню за літр. Мережа Socar знизила ціну на 2,5 грн, а UPG – на 2 грн.

Водночас у низці мереж подорожчав бензин. Зокрема, ціни на А-95 на АЗС мереж "Укрнафта", АМІС, Shell, Mango, Neftek і "Кворум" зросли у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.

Ціни на бензин та дизпаливо на АЗС з 6 по 13 травня.

Як повідомлялося, наприкінці квітня ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.

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АЗС (1588) бензин (1106) ціни (3442) дизпаливо (1282)


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Жирні добрішають чи почали приймати пігулки від жадібності?
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13.05.2024 19:13 Відповісти
просто на опті трішки подешевшало. Але дня нас то тимчасово все
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14.05.2024 10:33 Відповісти
Ціна на нафту різко пішла вниз...
Глобальна світова економіка падає.
1. Іран заявив, що війни з Ізраїлем не буде.
2. Україна виводить зладу нпз кацапів - в результаті чого вони вимушені продавати сиру нафту.
3. Економіка Китаю не в найкращому стані...
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14.05.2024 12:41 Відповісти
Чим більше палимо нафтобаз на рфії - тим швидше дешевшає пальне,я не знаю як воно працює але тенденція мені нравиця.
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13.05.2024 20:14 Відповісти
А потім піднімуть на 10
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13.05.2024 20:21 Відповісти

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