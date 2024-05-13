На АЗС почало дешевшати дизпаливо. Які мережі знизили ціни?
Преміальні мережі АЗС за тиждень з 6 по 13 травня знизили ціни на дизпаливо на 1-2,5 гривні за літр.
У підсумку середня роздрібна ціна на цей вид палива знизилася на 0,53 грн – до 53,54 грн/л, повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема, ціни на дизельне пальне на АЗС мереж ОККО, WOG та Shell впали за тиждень на 1 гривню за літр. Мережа Socar знизила ціну на 2,5 грн, а UPG – на 2 грн.
Водночас у низці мереж подорожчав бензин. Зокрема, ціни на А-95 на АЗС мереж "Укрнафта", АМІС, Shell, Mango, Neftek і "Кворум" зросли у діапазоні 0,13-1,53 грн/л.
Як повідомлялося, наприкінці квітня ціни на бензин у преміальних мережах АЗС збільшилася до історичного максимуму, сягнувши позначки 60 гривень за літр.
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