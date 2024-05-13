Заступниця Кубракова з регіонального розвитку пішла у відставку

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна написала заяву про звільнення.

Про це посадовиця, яка відповідала у міністерстві за регіональну політику, повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у звʼязку зі звільненням міністра", – написала Азархіна.

У Мінінфраструктури до сфери її відповідальності входили: державна регіональна політика; розвиток місцевого самоврядування; відновлення постраждалих регіонів, територій та інфраструктури; захист критичної інфраструктури; логістика озброєння.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Причина відставки Кубракова

На початку травня про можливу відставку Кубракова повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Причина відставки – поступова зачистка головою Офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", – зазначив тоді він.

Нагадаємо, раніше депутати від "Слуги народу" розповідали, що Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень. Одним з кандидатів на звільнення називали віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, але точний перелік кадрових змін до останнього часу був невідомий.

З лютого кадрове "перезавантаження" влади президент анонсував Володимир Зеленський. Очікувалося, що Верховна Рада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів раніше.