Заступниця Кубракова з регіонального розвитку пішла у відставку
Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна написала заяву про звільнення.
Про це посадовиця, яка відповідала у міністерстві за регіональну політику, повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у звʼязку зі звільненням міністра", – написала Азархіна.
У Мінінфраструктури до сфери її відповідальності входили: державна регіональна політика; розвиток місцевого самоврядування; відновлення постраждалих регіонів, територій та інфраструктури; захист критичної інфраструктури; логістика озброєння.
Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.
Причина відставки Кубракова
На початку травня про можливу відставку Кубракова повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела.
"Причина відставки – поступова зачистка головою Офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", – зазначив тоді він.
Нагадаємо, раніше депутати від "Слуги народу" розповідали, що Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень. Одним з кандидатів на звільнення називали віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, але точний перелік кадрових змін до останнього часу був невідомий.
З лютого кадрове "перезавантаження" влади президент анонсував Володимир Зеленський. Очікувалося, що Верховна Рада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів раніше.
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Пропоную дуже в тему оце починати дивитися з Лапіна, на 19 хвилині ,а потів все інше теж в тему ..
https://www.youtube.com/watch?v=1yOt6LVeFx8
а Зєлє нравіццца - воно також з родини паразитів, мікробів-вірусів
Якого ніхто не обирав у "царі" - крім як "президент України" Зеленський ?