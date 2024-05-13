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Новини
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Заступниця Кубракова з регіонального розвитку пішла у відставку

Олександра Азархіна

Заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна написала заяву про звільнення.

Про це посадовиця, яка відповідала у міністерстві за регіональну політику, повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні написала заяву щодо звільнення мене з посади заступника міністра у звʼязку зі звільненням міністра", – написала Азархіна.

У Мінінфраструктури до сфери її відповідальності входили: державна регіональна політика; розвиток місцевого самоврядування; відновлення постраждалих регіонів, територій та інфраструктури; захист критичної інфраструктури; логістика озброєння.

Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Причина відставки Кубракова

На початку травня про можливу відставку Кубракова повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов із посиланням на джерела.

"Причина відставки – поступова зачистка головою Офісу президента Андрієм Єрмаком усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно, напряму без узгоджень з Єрмаком", – зазначив тоді він.

Нагадаємо, раніше депутати від "Слуги народу" розповідали, що Офіс президента відклав розгляд кадрових ротацій в уряді на травень. Одним з кандидатів на звільнення називали віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, але точний перелік кадрових змін до останнього часу був невідомий.

З лютого кадрове "перезавантаження" влади президент анонсував Володимир Зеленський. Очікувалося, що Верховна Рада розгляне питання кадрових змін у Кабінеті Міністрів раніше.

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Подія, блд...
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13.05.2024 19:18 Відповісти
Кубраков відповідав за фортифікаційні споруди , зараз все що під Харковом вішають на нього - не на Умерова з Тимошенко . замітимио...
Пропоную дуже в тему оце починати дивитися з Лапіна, на 19 хвилині ,а потів все інше теж в тему ..
https://www.youtube.com/watch?v=1yOt6LVeFx8
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13.05.2024 19:37 Відповісти
главная цьіфропані зєлдорстроя...
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13.05.2024 19:27 Відповісти
дермак для України, як гепатит С для людини, непомітний але невідворотньо вбивчий...
а Зєлє нравіццца - воно також з родини паразитів, мікробів-вірусів
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13.05.2024 19:36 Відповісти
доступ до тіла і вух недотьопаного наполеончика обмежено лише одним гівняком. ко-*****!
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13.05.2024 20:16 Відповісти
Будемо й далі терпіти "царьом України" єрмака?
Якого ніхто не обирав у "царі" - крім як "президент України" Зеленський ?
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13.05.2024 21:12 Відповісти
Всцялась і вирішила ... зникнути. Ось вам приклад НЕПРАВИЛЬНОГО підходу до звільнення чиновників: пішов без звіту перед ВР чи передачі справ правонаступнику. НІКОГО з державних посад без звітності про "освоєння грошей". До копійки. Перед Держказначейством.
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13.05.2024 21:45 Відповісти
нах новому міністрові стара сосна
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14.05.2024 07:09 Відповісти

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