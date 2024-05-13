У "Дії" починається тестування електронного посвідчення ветерана. Як взяти участь?

Міністерство цифрової трансформації готує до запуску в "Дії" електронного посвідчення ветерана й закликає долучитися до тестування.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в "Дії", – зазначили у відомстві.

Долучитися до оцінки нових можливостей у "Дії" можна за умови, якщо ви:

учасник бойових дій;

особа з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції Гідності;

член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;

член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів можна взяти участь, якщо ви маєте:

ID-карту або закордонний паспорт в "Дії";

верифіковану картку платника податків.

Зареєструватися на тестування можна за посиланням.