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Новини
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У "Дії" починається тестування електронного посвідчення ветерана. Як взяти участь?

посвідчення ветерана в

Міністерство цифрової трансформації готує до запуску в "Дії" електронного посвідчення ветерана й закликає долучитися до тестування.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

"Цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в "Дії", – зазначили у відомстві.

Долучитися до оцінки нових можливостей у "Дії" можна за умови, якщо ви:

  • учасник бойових дій;
  • особа з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасник війни;
  • постраждалий учасник Революції Гідності;
  • член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів можна взяти участь, якщо ви маєте:

  • ID-карту або закордонний паспорт в "Дії";
  • верифіковану картку платника податків.

Зареєструватися на тестування можна за посиланням.

Автор: 

ветерани (130) тестування (149) Дія (621)


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та дуже просто:

бути криворогим з 95 кварталу
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13.05.2024 21:21 Відповісти
Згідно з даними сервісу, і харківський, і миколаївський сайти "Дія.Бізнес" зареєстровані через REG.RU LLC, що розташований у Москві.
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13.05.2024 21:43 Відповісти
Краще ніяк, якщо не хочете потім мати проблеми.
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13.05.2024 23:54 Відповісти

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