У "Дії" починається тестування електронного посвідчення ветерана. Як взяти участь?
Міністерство цифрової трансформації готує до запуску в "Дії" електронного посвідчення ветерана й закликає долучитися до тестування.
Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.
"Цифровий документ значно спростить життя ветеранів та їхніх сімей, адже замість паперового посвідчення можна буде показати електронне з детальною інформацією, а також пошерити його в "Дії", – зазначили у відомстві.
Долучитися до оцінки нових можливостей у "Дії" можна за умови, якщо ви:
- учасник бойових дій;
- особа з інвалідністю внаслідок війни;
- учасник війни;
- постраждалий учасник Революції Гідності;
- член сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- член сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.
Окрім одного чи кількох з перерахованих статусів можна взяти участь, якщо ви маєте:
- ID-карту або закордонний паспорт в "Дії";
- верифіковану картку платника податків.
Зареєструватися на тестування можна за посиланням.
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