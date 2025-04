Hyundai допоможе Україні будувати нові енергоблоки АЕС

"Енергоатом" та корейська компанія Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. домовилися про співпрацю у проєктуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики за результатами підписання відповідних домовленостей.

Документ, зокрема, передбачає сприяння корейноських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко відзначив, що досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000.

"Важливо, що разом з корейською стороною ми підписуємо цей меморандум під час війни і, не чекаючи її завершення, рухаємося вперед. Упевнений, що спільно побудуємо в Україні енергетику, яка відповідатиме найкращим світовим стандартам", – сказав Галущенко.

Він також подякував Республіці Корея за допомогу, яка надається українському енергосектору з початку повномасштабної війни з Росією – 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.

Будівництво енергоблоків АЕС в Україні

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив що добудова третього енергоблоку Хмельницької АЕС займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Westinghouse проводить дослідження щодо добудови енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій атомній електростанції.

У листопаді 2023 року підрозділ "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" уклав угоду з Westinghouse Electric Sweden AB про аналіз варіантів добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Westinghouse мала оцінити можливість реалізації двох потенційних стратегій закупівлі. Варіантом "А" є отримання реакторної установки В-466Б, яка зберігається на майданчику АЕС "Белене" (Болгарія), а варіантом "Б" – отримання реактора В-320 від компанії Skoda JS (Чехія).

Нагадаємо, на початку липня 2023 року парламент Болгарії доручив уряду країни почати переговори з Україною про продаж ядерних реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва, придбаних для недобудованої атомної електростанції "Белене". Ціна угоди не може бути меншою, ніж заплатила сама Болгарія – близько 600 млн євро.

Цю інформацію підтвердив міністр енергетики Герман Галущенко, уточнивши, що ці реактори можна було б використати для добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.

Нагадаємо, у 2006 році "Росатом" виграв міжнародний тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 на АЕС "Белене" у Болгарії, але через три роки проєкт було зупинено. У 2012 році Болгарія взагалі відмовилась від будівництва станції.