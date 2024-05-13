Посадовець "Укрзалізниці" вимагав 10 мільйонів від керівника столичної будівельної компанії

Служба безпеки України та Національна поліція викрили на корупції заступника начальника служби колії регіональної філії "Укрзалізниці" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

За матеріалами справи, посадовець вимагав 10 млн грн хабара від керівника столичної будівельної компанії.

За цю суму чиновник "гарантував" безперешкодно передати підряднику в довгострокову оренду 6 га землі, яка перебуває на балансі держпідприємства.

Також він обіцяв "пришвидшену" процедуру щодо укладання відповідних договорів на рівні "Укрзалізниці" та Київської міської держадміністрації.

У разі відмови платити хабар посадовець погрожував штучними перешкодами під час оформлення технічних паспортів та дозвільних документів на оренду землі.

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час передачі йому першої частини неправомірної вигоди.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Посадовець перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.