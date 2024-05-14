В Ісландії запустили найбільший у світі завод із фільтрації CO2 з повітря

Швейцарська компанія Climeworks відкрила в Ісландії найбільший у світі завод з уловлювання вуглецю. Завод Mammoth оснащено 72 промисловими вентиляторами, які здатні витягувати 36 тис. тонн CO2 щорічно.

Як пише The Wasgington Post, отриманий CO2 зберігається під землею, передає LIGA.net.

Поверхня заводу розташована на згаслому вулкані.

Як працює технологія

Завод Mammoth обрали через близкість до геотермальної електростанції Hellisheidi, що забезпечує живлення вентиляторів та нагрівання хімічних фільтрів, що виокремлюють CO2 з водяної пари.

Після вилучення CO2 він відокремлюється від пари, стискається й розчиняється у воді. Після цього його закачують на глибині у вулканічний базальт. У реакції з магнієм, кальцієм і залізом, що містяться в породі, формуються кристали, які стають твердими резервуарами СО2.

Climeworks прагне досягнення "вуглецевої нейтральності" до 2050 року, проте є проблеми, які також потрібно вирішити. Так, необхідно вжити заходів для зменшення викидів CO2 в атмосферу сировинними компаніями та промисловими підприємствами.

Крім того, треба знайти ефективні методи використання вилученого вуглецю – наприклад, для виробництва товарів або як джерело енергії.

Climeworks – швейцарська компанія, котра спеціалізується на технологіях уловлювання двоокису вуглецю в повітрі. Компанія фільтрує CO2 безпосередньо з навколишнього повітря через процес адсорбції-десорбції.