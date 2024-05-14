На Київщині з’явилася можливість сплачувати за проїзд у приміському транспорті безготівково
У приміських маршрутних автобусах Києва та Київської області "Приватбанк" та Visa запустили можливість безготівкової оплати. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за транспортні послуги тепер можна сплачувати електронно.
Про це йдеться в повідомленні банку.
Технологічною основою оплати є рішення від "Приватбанку" – "Термінал".
Застосунок працює на основі технології Visa Tap to Phone, що перетворює смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал із такими самими суворими протоколами захисту.
Грошові операції здійснюються на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, що присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.
Щоб скористатися рішенням, підприємцям потрібно завантажити застосунок "Термінал" з Google Play або AppStore, зареєструватися та вказати дані користувача.
Застосунок сумісний з мобільними телефонами та планшетами:
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на базі Android 10.0 та вище, оснащеними NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника;
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пристрій з ОС іOS 16.4 або вище, модель пристрою iPhone XS або вище.
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