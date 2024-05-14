Фірма режисера "Слуги народу" заробила 750 мільйонів на продажу електроенергії держструктурам, – ЗМІ. ВIДЕО

Після того, як режисер і сценарист серіалу "Слуга народу" Олексій Кірющенко став співвласником компанія "Ел-енерго", з жовтня 2023 року по травень 2024-го його фірма уклала 12 контрактів з державними та комунальними компаніями. Загальна сума угод становила понад 750 млн грн.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, у серпні 2023 року режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проєктами студії "Квартал 95", увійшов у компанію "Ел-енерго" (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%).

Основний вид діяльності "Ел-енерго" – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022 року, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

Після зміни власників компанія почала отримувати замовлення від КП і держкомпаній. Загалом до квітня 2024 року встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн. Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Найбільшу угоду уклали з КП "Дніпроводоканал" Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.

Журналісти запитали у Кірющенка про його новий електробізнес, але той відмовився від коментарів. На пряме запитання про компанію "Ел-енерго" і її контракти Кірющенко спочатку заявив, що не розуміє, про що йдеться. Потім, що він – не Кірющенко взагалі. І, зрештою, розмова звелась до образ редакції Bihus.Info і журналістки.

Хто такий Олексій Кірющенко

Олексій Кірющенко народився в Україні, але довгий час прожив і працював у Росії. В Україні, зокрема, співпрацював з такими проєктами студії "Квартал 95", як серіали "Свати", "Папік", "Слуга народу".

Після перемоги Володимира Зеленського у 2019 році, Кірющенко долучався до розробки концепції на той момент нового телеканалу для окупованих територій "Дім", був членом Наглядової ради Українського культурного фонду, і, за даними журналістів, входив до складу комісії, що обирала кінопроекти для державного фінансування.

У вересні 2023 року разом з продюсером Артемом Колюбаєвим (експартнер партнер з кіновиробництва голови Офісу президента Андрія Єрмака) став співвласником компанії-виробника дронів Culver. Продюсер і режисер отримали в компаніях, які входять в Culver, по 5%.