В Україні зростає попит на легкові автівки. Найпопулярніші моделі

У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% – юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

Toyota RAV-4 – 325 одиниць;

Mazda CX5 – 210;

KIA Sportage – 176;

Renault Duster – 143;

Volkswagen ID.4 – 129.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster – 341 авто;

Toyota Land Cruiser Prado – 79;

Skoda Octavia – 78;

Citroen C-Elysee – 73;

Toyota RAV-4 – 68.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.