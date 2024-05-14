В Україні зростає попит на легкові автівки. Найпопулярніші моделі
У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% – юрособи.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.
Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- Toyota RAV-4 – 325 одиниць;
- Mazda CX5 – 210;
- KIA Sportage – 176;
- Renault Duster – 143;
- Volkswagen ID.4 – 129.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster – 341 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado – 79;
- Skoda Octavia – 78;
- Citroen C-Elysee – 73;
- Toyota RAV-4 – 68.
Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.
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