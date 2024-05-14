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В Україні зростає попит на легкові автівки. Найпопулярніші моделі

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У квітні український автопарк поповнили понад 5,7 тис. нових легкових авто. Із них 69% легковиків придбали приватні клієнти, а 31% – юрособи.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що у порівнянні з квітнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зросли на 10%, а у корпоративному – на 12%.

Минулого місяця приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

  • Toyota RAV-4 – 325 одиниць;
  • Mazda CX5 – 210;
  • KIA Sportage – 176;
  • Renault Duster – 143;
  • Volkswagen ID.4 – 129.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

  • Renault Duster – 341 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 79;
  • Skoda Octavia – 78;
  • Citroen C-Elysee – 73;
  • Toyota RAV-4 – 68.

Як повідомлялося, у квітні українці придбали понад 4,2 тис. електромобілів. У порівнянні з квітнем 2023 року, попит на електромобілі зріс удвічі.

Автор: 

авто (4123) продаж (2064)


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