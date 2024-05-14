Дуже небезпечно: Нацбанк поки не може збільшити строки повернення експортної виручки

На сьогодні Національний банк не бачить підстав для збільшення строків повернення експортної виручки, про що просить бізнес.

Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний за результатами зустрічі з Американської торговельною палатою в Україні та Європейською бізнес-асоціацією.

"За останній місяць ми отримали низку запитів на суттєве збільшення строків повернення експортної виручки по різних галузях, але ми поки що не вбачаємо достатніх підстав для цього", – зазначив він.

Раніше регулятор запровадив найбільший пакет пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни та розпочав підготовку до нового.

Але, за словами Пишного, Нацбанк не має змоги пом'якшувати капітальні обмеження та одночасно розширювати терміни повернення експортної виручки.

"Перші створюватимуть додатковий попит на іноземну валюту, другі – позначаться на зменшенні пропозиції. Робити одномоментно різновекторні речі – дуже небезпечно. Завдання НБУ – зберегти стійкість валютного ринку, що, в тому числі, важливо для відновлення економіки", – пояснив він.

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Як додав голова НБУ, після скорочення строку повернення експортної виручки у листопаді 2023 року для аграрної продукції до 90 днів сальдо надходжень за операціями з нерезидентами за І квартал 2024 року було позитивним і в середньому становило $134 млн на місяць. Але у другому півріччі 2023 року воно було від’ємним (в середньому -$1,3 млрд на місяць).

"Ураховуючи все це, запити про збільшення граничних строків розрахунків за аграрною продукцією до 180 днів, а тим більше, до 360 днів за окремими галузями, мають бути переглянуті і узгоджені з нашими можливостями та пріоритетами", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, після запровадження великого пакета валютної лібералізації НБУ планує посилити контроль за поверненням експортерами валютного виторгу в Україну.