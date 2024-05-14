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Новини
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Українські банки отримали понад 40 мільярдів прибутку за квартал

деньги,кредит

У першому кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі – збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою процентних доходів залишаються інвестиції в інструменти з низьким ризиком: ОВДП та депозитні сертифікати НБУ. За останній рік банки активніше фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7 в. п. до понад 26%.

Також банки нарощують кредитування. Зокрема, обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають вже три квартали поспіль, роздрібних – понад рік.

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Від кредитування юридичних та фізичних осіб українські банки за три місяці 22024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року.

У Нацбанку пояснили, що це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля,

Крім того, операційні доходи банків за перший квартал становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі), рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня становить 51,1%, нарахована банками сума податку на прибуток – 10,3 млрд грн.

Станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн. За оновленими даними НБУ, річний прибуток банків за 2023 рік становив 83,2 млрд грн.

Автор: 

банки (6954) НБУ (9267) прибуток (1802)


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Топ коментарі
+4
Ну як наріду не порадіти за ріднесеньких банкірів?
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14.05.2024 13:54
+4
А Марафон на дрони з пенсіонерів збирає!
А чому до банків не звернуться за допомогою.
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14.05.2024 14:10
+1
Равно стоимости одной батареи Петриот...
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14.05.2024 13:54
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Равно стоимости одной батареи Петриот...
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14.05.2024 13:54 Відповісти
Ну як наріду не порадіти за ріднесеньких банкірів?
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14.05.2024 13:54 Відповісти
Ну, так, а що ви хотіли? Щоб ми в збиток працювали, чи шо?
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14.05.2024 15:25 Відповісти
Це ще нічого, от як протиснуть відмову від готівки (про яку роками марять і влада, і банкіри) от тоді вже будуть отримувати такі прибутки, що теперішні в порівнянні з ними мізер. Ці зароблятимуть за будь-яких обставин, при будь-якій владі.
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14.05.2024 14:01 Відповісти
А Марафон на дрони з пенсіонерів збирає!
А чому до банків не звернуться за допомогою.
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14.05.2024 14:10 Відповісти
Банки теж донатять, як від імені юридичної особи, так і звісно, співробітники як фіз особи
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14.05.2024 15:24 Відповісти
Підкажіть, бо я зовсім на роздоріжжі - може мені банк відкрити, чи ті дві нові газові свердловини в оренду взяти ? І тут і там так пре, що не можна вибрати !!!
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14.05.2024 15:01 Відповісти
Можеш для початку з'явитись в ТЦК
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14.05.2024 15:26 Відповісти
В торгівельний центр ?
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14.05.2024 15:34 Відповісти
..туда тоже можна
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14.05.2024 15:55 Відповісти
А чого ж не отримувати ,за платіж в 9 грн, держ. ощадбанку треба заплатити 38 грн. !!??.
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14.05.2024 16:44 Відповісти
З дурки пишеш?
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14.05.2024 17:09 Відповісти
З банку.
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14.05.2024 17:18 Відповісти
Хоч комусь добре в першому кварталі
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14.05.2024 20:36 Відповісти

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