Українські банки отримали понад 40 мільярдів прибутку за квартал
У першому кварталі 2024 року платоспроможні банки отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку або на 18% більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
"Головні чинники зростання прибутковості в річному вимірі – збільшення процентних доходів та значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основою процентних доходів залишаються інвестиції в інструменти з низьким ризиком: ОВДП та депозитні сертифікати НБУ. За останній рік банки активніше фінансували потреби уряду, наростивши вкладення в ОВДП. Це позначилося на структурі процентних доходів: частка доходів банків від ОВДП за рік (з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року) зросла на 6,7 в. п. до понад 26%.
Також банки нарощують кредитування. Зокрема, обсяги гривневих бізнес-кредитів зростають вже три квартали поспіль, роздрібних – понад рік.
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Від кредитування юридичних та фізичних осіб українські банки за три місяці 22024 року отримали 34 млрд грн процентних доходів, що на 13% більше ніж показник за аналогічний період 2023 року.
У Нацбанку пояснили, що це є результатом стабільного зростання кредитних портфелів клієнтів з середини минулого року. Однак зниження ставок за новими кредитами позначилося на зменшенні дохідності корпоративного кредитного портфеля,
Крім того, операційні доходи банків за перший квартал становили 78,7 млрд грн (+10,3% в річному вимірі), рентабельність капіталу банківського сектору станом на 1 квітня становить 51,1%, нарахована банками сума податку на прибуток – 10,3 млрд грн.
Станом на 1 квітня лише вісім із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 111 млн грн. За оновленими даними НБУ, річний прибуток банків за 2023 рік становив 83,2 млрд грн.
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