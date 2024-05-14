Безпека та критична інфраструктура: Українські біженці назвали головні умови для повернення додому

Українські біженці, які внаслідок війни опинилися у Німеччині, Польщі або Чехії, вважають головними факторами для повернення на батьківщину безпеку та працюючу критичну інфраструктуру.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Зокрема, у респондентів запитали, за яких умов вони би повернулися в Україну. Найбільше респондентів говорили про нормальну роботу критичної інфраструктури (34%) і безпеку (34%).

Водночас 26% опитаних біженців назвали серед факторів для повернення житлове питання (26%) та завершення повномасштабного вторгнення (26%).

Трохи менше біженців говорили про можливість знайти роботу (16%) та умови для дітей відвідувати школу чи садок (13%).

При цьому більшість опитаних українських біженців у Німеччині, Польщі та Чехії (66%) скоріше або повністю задоволені своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Незадоволені умовами життя – 26% респондентів.

Водночас 7% респондентів стверджують, що вони вже мають громадянство іншої (крім України) країни, а ще 12% подали документи та чекають на рішення. Не подавали і не планують робити цього – 34%. Разом з цим майже половина респондентів (45%) хоч і не подавали документи, але загалом хотіли би отримати громадянство іншої країни.

Експерти КМІС зауважують, що баланс відповідей не ці питання вказує, що близько 50% біженців більш імовірно може повернутися в Україну, проте називають таку оцніку "оптимістичним сценарієм у поточних умовах".

Опитування тривало з 20 по 26 квітня 2024 року на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум". У ньому взяли участь понад 800 громадян України, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року і наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії.

Опитування відбувалося методом онлайн-інтерв’ю з використанням комп’ютера.

Теоретична статистична похибка такої вибірки не мала би перевищувати 3,5%, але через низку факторів фактична похибка буде дещо вищою.