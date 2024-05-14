Офіс генпрокурора не зміг підтвердити власну заяву про закриття 20% справ проти бізнесу за дорученням Зеленського

В Офісі генпрокурора не можуть уточнити подробиць аудиту кримінальних справ проти бізнесу, який мали провести за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить відповідь голови Офісу генпрокурора Дмитра Вербицького на запит народного депутата Ярослава Железняка ("Голос").

Зокрема, Вербицький зазначає, що окремого обліку кримінальних проваджень проти бізнесу не існує, тому в органів досудового розслідування зібрали узагальнені дані про кількість закритих кримінальних проваджень, у яких прямо чи опосередковано надається правова оцінка діяльності суб'єктів господарювання.

Згідно із цими даними, загалом органами досудового розслідування закрито 1218 кримінальних проваджень, серед них:

Нацполіцією – 1040;

органами СБУ – 1;

органами ДБР – 22

органами БЕБ – 155.

Своєю чергою Железняк зауважив, що левова частка закритих справ у звіті Офісу генпрокурора припадає на Нацполіцію, яка в принципі не мала б розслідувати справи бізнесу, за винятком дрібних справ про порушення правил роздрібної торгівлі.

"З відповіді ми дізнаємося, що:

️По яким статтям закрито – не знають. Кажуть, що не запитували. Які підстави для закриття – теж не знають. Як визначали, що це справи "проти бізнесу" – теж не знають. За який період закрили – теж не знають", – написав нардеп.

Крім того, депутат зауважив, що Бюро економічної безпеки відзвітувало про закриті справи ще від початку 2023 року, оскільки з 2024 року БЕБ закрило лише 9 проваджень, а не 155.

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Як повідомлялося, наприкінці квітня заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що за підсумками проведеного аудиту закрили близько 19% кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу.

У звіті Офісу генпрокурора зазначалося, що загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито. Найбільше справ було порушено Нацполіцією – 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) – 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) – 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) – 4% (261).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №21/2024 від 23 січня увів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану".

Серед іншого, рішенням РНБО Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Національній поліції , БЕБ та СБУ рекомендовано: