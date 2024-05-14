Кабмін створив Стратегічну інвестиційну раду. Її очолить Шмигаль (оновлено)

Кабінет Міністрів вирішив створити Стратегічну інвестиційну раду у якості тимчасового консультативно-дорадчого органу при уряді.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 14 травня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Впорядковуємо сферу публічних інвестицій. Створюємо Стратегічну інвестиційну раду – дорадчий орган при уряді. Її завдання: сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства. Важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава і на які результати розраховує", – написав прем’єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що уряд також затвердив Положення про Стратегічну інвестиційну раду та її склад. Згідно із проєктом документа, головою Ради буде премʼєр-міністр Денис Шмигаль, а заступником голови – перший віцепремʼєр-міністр - міністр економіки Юлія Ковалів.

Крім того, передбачено, що основними завданнями Ради є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань узгодження стратегічних пріоритетів здійснення публічних інвестицій;

підготовка пропозицій щодо єдиного проектного портфеля здійснення публічних інвестицій;

підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності здійснення публічних інвестицій;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань здійснення публічних інвестицій.

У пресслужбі Міністерства фінансів пояснили, що Стратегічна інвестиційна рада має відігравати ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій, як за кошти державного бюджету, так і коштів міжнародних партнерів.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

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Як повідомлялося, на початку березня перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявляла, що в Україні створять нове Агентство залучення інвестицій як єдину точку входу для інвесторів в український приватний сектор.

При цьому в Україні вже працює Офіс залучення інвестицій (UkraineInvest) – як державна установа при Кабінеті Міністрів. Він був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищення іміджу держави як інвестиційно привабливої країни.

У лютому 2021 року уряд визначив UkraineInvest уповноваженою установою для підтримки інвестиційних проєктів, які мають намір отримати державну підтримку в рамках так званого закону про "інвестнянь".