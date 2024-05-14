Гривня рекордно впала щодо євро: Нацбанк встановив офіційний курс на середу

Курс гривні знижується щодо долара США та євро після зміцнення на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 15 травня, на рівні 39,6799 грн/$, порівняно із 39,6196 грн/$ у вівторок. 22 квітня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 8 копійок – до 42,8305 грн за євро. Це новий історичний мінімум, свідчать дані Нацбанку.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.