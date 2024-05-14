Мін’юст перепише законопроєкт про конфіскацію підсанкційних активів

Законопроєкт №11195 із новим механізмом стягнення санкційних активів, що викликав протести бізнесу, не будуть виносити на розгляд Верховної Ради в тому вигляді, в якому він є зараз.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих, передає LIGA.net.

"Зраду скасовуємо, а захист не пов'язаних із РФ інвестицій – ні", – зазначила Богатих.

Що передбачає проєкт закону

Законопроєкт передбачає законодавче врегулювання ситуації, коли підсанкційна особа володіє активом не прямо, а у співвласності через непідсанкційну іноземну структуру, як це було у випадку з росіянином Едуардом Худайнатовим та АЗС Shell.

У такому випадку пропонується конфісковувати весь актив, а потім повертати іншим акціонерам їхні частки.

У січні 2024 року Вищий антикорупційний суд визнав, що Худайнатов володіє часткою в АЗС Shell, але не конфіскував її, побоюючись порушити права співвласника мережі АЗС – непідсанкційної компанії Shell.

Справа АЗС Shell У квітні в управління Фонду держмайна за рішенням суду перейшло 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує автозаправною компанією та належало ексголові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову. Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство юстиції подало позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, який є власником ВАТ "Незалежна нафтогазова компанія" та колишнім першим віцепрезидентом, заступником голови правління, членом ради директорів ПАТ "НК "Роснєфть". Зокрема, йшлося про Todwick Holdings LTD, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ "Альянс Холдинг", ТОВ "Інвест-Регіон", Коларова Івана, Eatongate Holding Limited, ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", ТОВ "Рентойл", ТОВ "Альянс Україна", ТОВ "Альянс Ойл Україна". Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell. У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.

"Задоволення позову щодо ТОВ "Альянс Холдинг" було б можливим, якби законом надавалася можливість компенсувати втрати права власності третіх непідсанкційних осіб. Одним із таких механізмів була б законодавча можливість суду стягувати 100% власності українського активу та за певних умов визнавати право власності за третіми особами пропорційно їхній частці, що належить їм в іноземній юрисдикції", – йдеться в рішенні суду.

Апеляційна палата ВАКС потім переглянула рішення суду першої інстанції, але запропонований механізм ліг у основу законопроєкту.

Неточність формулювань у законопроєкті

Проте, за словами Богатих, формулювання виписали незграбно, і склалося враження, ніби Верховну Раду просять про створення механізму позасудової конфіскації для активів, де підсанкційні особи мають частку меншу ніж 25%.

Богатих пояснила, що це не так.

"Маю погодитись, потрібно коректно виписати, що Кабмін не приймає рішення про стягнення, а приймає рішення про подання Мін’юстом позову до ВАКС (коли частка підсанкційної особи становить менше 25%). З тексту законопроєкту це зрозуміло, бо норми вище саме про це і говорять", – сказала вона.

"Законопроєкт 11195 – вже абсолютно очевидно – буде допрацьований ще до першого читання. Норма стосовно повноважень Кабінету Міністрів України буде уточнена", – запевнила Богатих.

Крім цього, на рівні закону встановлять конкретний строк і порядок відновлення прав непідсанкційних співвласників та відповідальність за порушення цього порядку.