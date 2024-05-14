Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: МВС відновило надання послуги

Сервісні центри МВС відновили надання популярної серед водіїв послуги, яка дозволяє замовити індивідуальні номерні знаки для автомобіля.

Автовласники можуть замовляти індивідуальні номери онлайн у "Кабінеті водія", а також особисто у будь-якому сервісному центрі МВС, повідомляє пресслужба міністерства.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів, її вартість становить:

номерний знак для легкових авто – 204 грн;

номерний знак для мотоциклів – 92,4 грн;

три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;

кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;

графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: з доставкою на відділення "Нової Пошти" або ж самостійно у Головному сервісному центрі МВС у Києві.

Які номери для авто можна обрати на замовлення?

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.