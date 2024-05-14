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Новини
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Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: МВС відновило надання послуги

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Сервісні центри МВС відновили надання популярної серед водіїв послуги, яка дозволяє замовити індивідуальні номерні знаки для автомобіля.

Автовласники можуть замовляти індивідуальні номери онлайн у "Кабінеті водія", а також особисто у будь-якому сервісному центрі МВС, повідомляє пресслужба міністерства.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів, її вартість становить:

  • номерний знак для легкових авто – 204 грн;
  • номерний знак для мотоциклів – 92,4 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;
  • графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: з доставкою на відділення "Нової Пошти" або ж самостійно у Головному сервісному центрі МВС у Києві.

Які номери для авто можна обрати на замовлення?

Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

Автор: 

авто (4123) МВС (528)


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Радость какая для мажоров и понтярщиков. И в нагрузку им именные повестки от ТЦК.
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14.05.2024 17:38 Відповісти
***.. війна вже закінчилась??? що це за Xйня з цими мвс, розміновуючими адміністраціями??? люди гинуть, території захоплють а їм похер
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14.05.2024 18:10 Відповісти
а я замовлю знак зеля чорт
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14.05.2024 22:31 Відповісти
пробел это символ
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15.05.2024 01:26 Відповісти

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