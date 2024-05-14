Водії знову можуть замовити індивідуальні номери для авто: МВС відновило надання послуги
Сервісні центри МВС відновили надання популярної серед водіїв послуги, яка дозволяє замовити індивідуальні номерні знаки для автомобіля.
Автовласники можуть замовляти індивідуальні номери онлайн у "Кабінеті водія", а також особисто у будь-якому сервісному центрі МВС, повідомляє пресслужба міністерства.
Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається у строк до 40 днів, її вартість становить:
- номерний знак для легкових авто – 204 грн;
- номерний знак для мотоциклів – 92,4 грн;
- три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;
- кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;
- графічний елемент – 500 грн.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: з доставкою на відділення "Нової Пошти" або ж самостійно у Головному сервісному центрі МВС у Києві.
Які номери для авто можна обрати на замовлення?
Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів – від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів – від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.
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