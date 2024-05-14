АРМА зможе купувати військові облігації за арештовану валюту – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10397, який дає можливість Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Саме завдяки такій державницькій позиції Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету – арештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність України", – підкресила Дума.

За її словами, наступний крок АРМА – закупівля військових облігацій на майже $40 млн.

Деталі законопроєкту

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 квітня дозволила АРМА інвестувати арештовані кошти в іноземній валюті у військові облігації.

Після підписання закону валюту почнуть вкладати в облігації під 3-4% річних.

АРМА на період до припинення або скасування поточного воєнного стану, а також протягом одного місяця після його завершення, отримує право купувати за рахунок грошових коштів в іноземній валюті, облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Згідно з чинними нормами законодавства, АРМА вже може купувати "Військові облігації" за рахунок переданих агентству арештованих коштів у гривні.

Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.

При цьому дохідність за валютними депозитами в більшості банків становить менше 1% річних.

Натомість середня дохідність за валютними облігаціями внутрішньої державної позики "Військові облігації" становить понад 4% річних в доларах США та понад 3% річних в євро.

Агентство зможе використати до 80% цих грошей для інвестування в облігації. Щонайменше 20% мають залишатися на рахунках для оперативного управління.