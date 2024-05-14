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Новини
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Зеленський підписав закон про експорт біогазу до ЄС

призначення,зеленський,підпис,підписав

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану".

Відповідний законопроєкт № 9456 поаернуто з підписом голови держави 14 травня, свідчить інформація на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 березня.

Закон має врегулювати митний контроль та митне оформлення біометану, що експортується за кордон трубопровідним транспортом (газопроводами).

У пояснювальній записці до нього зазначалося, що українські компанії вже розробляють проєкти по виробництву біометану та закачування до газових мереж. Зокрема, більше 10 агрохолдингів розглядають можливість виходу на ринок біометану і планують будівництво понад 30 біометанових заводів із загальною потужністю виробництва понад 220 млн куб м на рік.

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За інформацією Біоенергетичної асоціації, в Україні працюють 77 біогазових установок. Вони виробляють до 260 млн куб м палива на рік, які можна переробити на майже 150 млн куб м біометану. А до 2030 року загальне виробництво біометану в Україні може досягти 1 млрд куб м на рік.

При цьому біометан може використовуватись для заміщення природного газу, виробництва теплової енергії і електричної енергії, як паливо для транспорту, сировина для хімічної промисловості, сприятиме диверсифікації джерел енергії, прискорення переходу на чисту енергію, залучення інвестицій.

Однак через неврегульованість митного оформлення біометану його експорт залишався неможливим, вказували автори законопроєкту.

Автор: 

газ (7924) закон (1481) Зеленський Володимир (2508) експорт (3826) біогаз (16)


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Топ коментарі
+5
Теперь природный газ,который запрещено экспортировать,за мелкий хабар,будет превращаться в биогаз и перекачиваться в дальнюю даль,а лохам скажут - хотите газ,платите в пять раз больше,как в Роттердаме.
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14.05.2024 18:46
+4
ПреЗедент лично будет в трубу срать. Вот и законы под себя, любимого, подгоняет.
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14.05.2024 18:15
+2
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14.05.2024 18:25
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ПреЗедент лично будет в трубу срать. Вот и законы под себя, любимого, подгоняет.
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14.05.2024 18:15 Відповісти
Багато хто може бути донором біометану
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14.05.2024 18:23 Відповісти
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14.05.2024 18:25 Відповісти
череговий 1 лярд дерев. Обрали казкового брехуна презом, чого зараз дивуватися
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14.05.2024 18:33 Відповісти
Теперь природный газ,который запрещено экспортировать,за мелкий хабар,будет превращаться в биогаз и перекачиваться в дальнюю даль,а лохам скажут - хотите газ,платите в пять раз больше,как в Роттердаме.
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14.05.2024 18:46 Відповісти
Вот єто и есть суть указа ...когда же оно наворуется єто зеленое ворье
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14.05.2024 20:20 Відповісти
Я вже можу "підєднатися" то труби Ямал- Помари -Ужгород !!! З кого питати про єврики ? Тільки скоріше, будь-ласка, бо не сила ті гази в собі втримати ! І боюсь пошкодити озоновий шар !!!
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14.05.2024 20:14 Відповісти
А ви впевнені що в Вас саме метан, а не сірководень
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14.05.2024 20:21 Відповісти
Головне що горить ясним пламєнєм ! А може ще й вибухає, тільки я не перевіряв... Боявся що "трубопровід" порве...
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14.05.2024 20:32 Відповісти

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