Штучний інтелект і робочі місця: Голова МВФ попередила про "цунамі" на ринку праці

Розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

"У нас дуже мало часу, щоб підготувати людей і підприємства", – сказала голова МВФ.

"Це може призвести до величезного зростання продуктивності, якщо ми будемо правильно цим керувати, але це також може призвести до збільшення дезінформації та, звичайно, до більшої нерівності в нашому суспільстві", – додала Георгієва.

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Голова МВФ зауважила, що світова економіка стала більш схильною до потрясінь в останні роки, пригадавши у якості прикладу глобальну пандемію в 2020 році та війну в Україні. Водночас Георгієва наголосила, що попри це вона залишилася надзвичайно стійкою.

"Минулого року були побоювання, що економіка більшості країн скотиться в рецесію, але цього не сталося... Інфляція, яка вдарила по нам дуже сильно, йде на спад майже всюди", – сказала голова МВФ.

Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.