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Новини
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Штучний інтелект і робочі місця: Голова МВФ попередила про "цунамі" на ринку праці

Георгієва

Розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, передає Reuters.

За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.

"У нас дуже мало часу, щоб підготувати людей і підприємства", – сказала голова МВФ.

"Це може призвести до величезного зростання продуктивності, якщо ми будемо правильно цим керувати, але це також може призвести до збільшення дезінформації та, звичайно, до більшої нерівності в нашому суспільстві", – додала Георгієва.

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Голова МВФ зауважила, що світова економіка стала більш схильною до потрясінь в останні роки, пригадавши у якості прикладу глобальну пандемію в 2020 році та війну в Україні. Водночас Георгієва наголосила, що попри це вона залишилася надзвичайно стійкою.

"Минулого року були побоювання, що економіка більшості країн скотиться в рецесію, але цього не сталося... Інфляція, яка вдарила по нам дуже сильно, йде на спад майже всюди", – сказала голова МВФ.

Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.

Автор: 

МВФ (1746) робота (868) штучний інтелект (250) Крісталіна Георгієва (36)


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Топ коментарі
+7
штучний інтелект може реально замінити майже всі "гаварящіє голови". Тим, хто працює руками, чи головою, нема про що турбуватися.
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14.05.2024 19:18
+4
Знайомий спеціаліст по ШІ каже шо таких сплесків популярності вже багато було. Пограються і набридне. І нічого і нікого воно покищо не замінить.
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14.05.2024 21:41
+3
ШІ манія скоро зійде нанівець, а спеціалісти продовжуть використовувати і покращувати методи машинного навчання. Без зайвого галасу. Бо кількість ютуб-переглядів це добре, але бабло в банку ще краще.
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14.05.2024 21:05
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штучний інтелект може реально замінити майже всі "гаварящіє голови". Тим, хто працює руками, чи головою, нема про що турбуватися.
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14.05.2024 19:18 Відповісти
Що ти маєш на увазі під говорящими головами?
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14.05.2024 20:19 Відповісти
якщо ти зразу не зрозумів, то є велика вірогідність, що це ти і є.
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14.05.2024 21:29 Відповісти
Ти навіть не розумієш про що тебе запитують, якого біса ще щось і пишеш?
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14.05.2024 22:49 Відповісти
майже на 100% я впевнений, що ти і є говоряща голова. звідки такі висновки, що я не розумію, про що ти питав? це ти не розумієш того, що я тобі відповів.
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14.05.2024 22:57 Відповісти
А я впевнений, що у тебе то залишився тільки " говорящий рот", без голови
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14.05.2024 23:20 Відповісти
Це вже голова з заміни
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14.05.2024 23:38 Відповісти
...а под работой головой? По моему первыми попадают под удар именно профессии которые требуют творчества и мышления. То что человеку придётся придумывать напрягая мозг, ИИ тупо найдёт перебором вариантов. При том там будут варианты на которые у человека тупо не хватит воображения.
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14.05.2024 20:28 Відповісти
і примінить найкращий варіант?
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14.05.2024 21:31 Відповісти
Поправка: вариант который позволит лучше всего выполнить данное ИИ задание. И если тот кто давал задание, охренеет от способа его выполнения - надо было чётче формулировать.
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14.05.2024 22:35 Відповісти
ви користувались чатГПТ ?
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14.05.2024 22:46 Відповісти
Не совсем понимаю о чём вы.
Рисунок я "загуглил".
Флаг - это какое то расширение Гугл Хром.
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14.05.2024 23:04 Відповісти
слухаю читання скоріше всього озвучене штучним інтелектом. мова ніби то і без акценту, але наголоси інколи настільки дико розставлені!.. І догадуюсь - чому. Бо в тексті нема надруковано наголосів. а тупа залізяка абсолютно не володіє мовою. Просто озвучує текст. Натрапив (було намагання вивчити ангілійську) на переклади українською простих англійських текстів. І все ніби й правильно, але якісь дивні інтонації що не відповідають змісту. Ну, думаю, може англійці саме так і говорять. Еге ж, прямо ніби зовсім якісь бездумні і бездушні. А потім запідозрив: чи не машина читає той текст?
Висновок: до задниці такий неінтелектуальний інтелект, що не розуміє ні наголосів ні інтонації ні смислу прочитаного. Це як гумова секс лялька.
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14.05.2024 23:51 Відповісти
Да, будет Джоконда в таком виде, что никакого воображения не хватит.
Пойдёт на обложку Плейбоя, и это далеко не предел...
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15.05.2024 07:47 Відповісти
На даному етапі розвитку роботу головою воно теж не замінить. Перемішати варіанти в мішку і витягти якийсь з них і обізяна зможе.
Хіба шо може буде працювати як продвинута пошукова система, як додаткова допоміжна тулза для спеціаліста. А шоб самостійно шось сочіняти - до того ще як до Київа рачки.
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14.05.2024 21:45 Відповісти
Вы поинтересуйтесь как ИИ уже на данном уровне развития умеет рисовать. Пока ещё получается довольно странно. Но это уже не перебор случайных вариантов в мешке. И не расчёт по математическим формулам. У него уже есть некоторое понимание красоты и гармонии. При том он создаёт рисунок почти мгновенно. А сколько бы времени пришлось работать над таким рисунком человеку? И ведь это только начало развития. На что он будет способен через 10 лет? Останется ли тогда в мире вообще место художнику человеку? И так обстоят дела не только в рисовании.

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14.05.2024 22:32 Відповісти
Задание ИИ на данный рисунок:
Ультра детализированный лес сказочных домиков на деревьях, волшебные частицы света, очаровательный теплый свет из окон, объемные огни, мягкие цвета тетрады, мягкий теплый свет
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14.05.2024 22:37 Відповісти
ИИ знет как отличить мягкое от тёплого ?
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15.05.2024 07:53 Відповісти
З.І. і так, звичайно колись це все розвинеться до таких висот, що якась скайнет збіситься і прибʼє все людство (якщо кацапи не зроблять то першими). Але до того ще далеко.
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15.05.2024 13:32 Відповісти
ШІ зміг намалювати все це тільки тому, що люди заклали йому знання і приклади всіх тих понять, які ви навели нижче. Тобто ШІ не зробив нічого такого, що нове і незнайоме людині. Окрім того ваш приклад не корректний тому, що є багато чого, що компʼютер може робити краще і швидше за людину, наприклад рендерити 3Д картинку по 3Д моделі, але ж ніхто не каже що ось все, компʼютер вміє рендерити, тож 3Д дизайнери більше не потрібні. Чи не так?
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15.05.2024 13:28 Відповісти
Як ІТ спеціаліст використовую chatgpt останню платну версію практично кожного дня. Так от це як тупуватий помічник але з хорошою пам'яттю. Він швидко може надати інформацію. Якісь шматки коду. Але його треба постійно перевіряти. Дуже часто видає помилки і дезінформацію. Банальний приклад - якщо дати йому список літер і попросити щоб він з них склав декілька слів, але так щоб ці букви не повторювалися в слові і слово складалося тільки з наданого списку літер, він 15 разів нагенерить купу слів але так толком і не зрозуміє що ти від нього хочеш. Хоча умови задані чітко і ясно. Слова будуть довільні з повторюванням літер і з використанням тих, що немає в списку. Значення ШІ значно перебільшене. Як помічник так. Як замінник праці, дуже у вузьких спеціалізаціях де дійсно не треба розуму. Таких он як тріпати язиком перед камерою з суфлера.
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14.05.2024 23:35 Відповісти
Это самое начало. Самолёт братьев Райт в первый свой полёт пролетел почти в 3 раза меньше чем был размах крыла у самолёта который поднялся в небо через 45 лет. (Hughes H-4 Hercules).

И мне кажется развитие тут идёт быстрее чем у самолётов.
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15.05.2024 00:06 Відповісти
"Геркулес" (1947 г.) едва мог оторваться от поверхности воды - это был крайне неудачный проект. А вот через Атлантику самолёт успешно перелетел в 1919 году - уже через 16 лет после полёта братьев Райт.
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15.05.2024 08:04 Відповісти
Я поки що використовую ШІ для написання регекспів. До іншого лише уважно приглядаюсь.
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15.05.2024 03:51 Відповісти
Это может быть интересно только для экономики на персонале, но этим бесполезных людей придётся поддерживать выплатами и увеличивать количество карательных органов .
Что в мире закончились люди для тупой работы или тебя больше устраивает чат-бот вместо живого человека?
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15.05.2024 00:36 Відповісти
Дундіть про свій ШІ без нас!
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14.05.2024 19:18 Відповісти
Уже у нас. Ші - це віртуальна речниця Кулеби. )))

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14.05.2024 19:30 Відповісти
А Кулеба точно не ШИ бот ?
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15.05.2024 00:19 Відповісти
А хіба у спікера Кулеби немає регулятора гендерності ?
Треба поритися в настройках: покрутиш ручку - у неї стануть ширші плечі, грубший голос, можливо, з'являться матюки, з'явиться галстук, кадик, і залисини.
І ще дещо, якщо зображення у повний зріст.
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15.05.2024 08:26 Відповісти
Треба ще раз подивитися фільм "Я - робот" ! Бо щось мене "тєрзают смутниє сомнєнія"...
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14.05.2024 20:02 Відповісти
ШІ манія скоро зійде нанівець, а спеціалісти продовжуть використовувати і покращувати методи машинного навчання. Без зайвого галасу. Бо кількість ютуб-переглядів це добре, але бабло в банку ще краще.
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14.05.2024 21:05 Відповісти
Знайомий спеціаліст по ШІ каже шо таких сплесків популярності вже багато було. Пограються і набридне. І нічого і нікого воно покищо не замінить.
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14.05.2024 21:41 Відповісти
Саме так, жодна модель не буде в змозі давати адекватний результат без адекватного, професіонального і вичерпного промту, а якщо людина в змозі зформувати такий промт, вона в змозі вирішити проблему саморуч. Тобто будь-який ШІ завжди залишиться тільки в якості інструменту для швидкої генерації бойлерплейту, який буде потребувати ревізії та коректури живою людиною.
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15.05.2024 01:43 Відповісти
людина здатна творити речі недоступні богам. в порівнянні з нею про штучний інтелект мова взагалі йти не може.
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14.05.2024 21:43 Відповісти
Потрібно підвищувати оплату праці тим, хто дійсно реально працює, а не замінює себе штучним інтнлектом
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14.05.2024 22:02 Відповісти
А як за допомогою ШІ зварити борщ або замінити унітаз?
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14.05.2024 22:20 Відповісти
ти шо на борщ і заміну унітазу тратиш по 8 год 5 днів в неділю???
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14.05.2024 22:37 Відповісти
повар на борщ, а сантехнік на унітази - витрачають.
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14.05.2024 22:58 Відповісти
так вона не повар і не стантехнік а може лікар і впровадження ШІ це колосальне зменшення роб. часу і вона може нарешті ходити до дому раніше і готувати прекрасний борщ який приносить її більше задоволення чим монотонна робота лікаря
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15.05.2024 08:40 Відповісти
Очень опасно так поступать, в мире прирост населения и его нужно чем-то занимать .
А чат-бот или подобное барахло отберет работу у таких людей и им придётся платить соц помощь и увеличивать штат полиции .
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15.05.2024 00:17 Відповісти
Неужели людям нравится когда багаж на самолёт нужно самому оформлять или платёж делает не оператор , а сам в компьютере или чат-бот вместо живого человека ? Разве закончились люди для этой тупой работы или когда сам багаж оформляешь-то перелёт стал дешевле, я не заметил этого.
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15.05.2024 00:24 Відповісти
Счастливый человек, еще помнит, что такое самолет.
А если серьезно - причем тут чат-бот к ИИ?
Распознавание естественного языка и занесение данных в базу - это далеко не тот ИИ, о котором идет речь.
Если Кристаллина обратится к боту-врачу на базе современных моделей - то ей останется только креститься, чтоб он не загаллюцинировал и не выписал ей таблетки для эвтаназии от сыпи на манде.
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15.05.2024 01:35 Відповісти
Он посоветует эвтаназию как оптимальный способ избавиться от насморка, близорукости, тугоухости, несварения, плохого запаха изо рта,
причём из самых лучших побуждений.
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15.05.2024 08:12 Відповісти
Курнула тітка чогось чи шо...
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15.05.2024 06:06 Відповісти
Штучний інтелект найкраще підходить для заміни чиновників.
Штучний інтелект не краде гроші з бюджету,
йому не потрібні санаторії, лікарні, квартири, дачі і зарплата.
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15.05.2024 08:16 Відповісти

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