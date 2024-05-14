Штучний інтелект і робочі місця: Голова МВФ попередила про "цунамі" на ринку праці
Розвиток та поширення технологій штучного інтелекту вдарить по світовому ринку праці "як цунамі".
Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва, передає Reuters.
За її словами, штучний інтелект, ймовірно, вплине на 60% робочих місць у країнах з розвиненою економікою та на 40% робочих місць у всьому світі в найближчі два роки.
"У нас дуже мало часу, щоб підготувати людей і підприємства", – сказала голова МВФ.
"Це може призвести до величезного зростання продуктивності, якщо ми будемо правильно цим керувати, але це також може призвести до збільшення дезінформації та, звичайно, до більшої нерівності в нашому суспільстві", – додала Георгієва.
Голова МВФ зауважила, що світова економіка стала більш схильною до потрясінь в останні роки, пригадавши у якості прикладу глобальну пандемію в 2020 році та війну в Україні. Водночас Георгієва наголосила, що попри це вона залишилася надзвичайно стійкою.
"Минулого року були побоювання, що економіка більшості країн скотиться в рецесію, але цього не сталося... Інфляція, яка вдарила по нам дуже сильно, йде на спад майже всюди", – сказала голова МВФ.
Як повідомлялося, українські ІТ-компанії вже інтегрують інструменти штучного інтелекту в реальну роботу команд.
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Рисунок я "загуглил".
Флаг - это какое то расширение Гугл Хром.
Висновок: до задниці такий неінтелектуальний інтелект, що не розуміє ні наголосів ні інтонації ні смислу прочитаного. Це як гумова секс лялька.
Пойдёт на обложку Плейбоя, и это далеко не предел...
Хіба шо може буде працювати як продвинута пошукова система, як додаткова допоміжна тулза для спеціаліста. А шоб самостійно шось сочіняти - до того ще як до Київа рачки.
Ультра детализированный лес сказочных домиков на деревьях, волшебные частицы света, очаровательный теплый свет из окон, объемные огни, мягкие цвета тетрады, мягкий теплый свет
И мне кажется развитие тут идёт быстрее чем у самолётов.
Что в мире закончились люди для тупой работы или тебя больше устраивает чат-бот вместо живого человека?
Треба поритися в настройках: покрутиш ручку - у неї стануть ширші плечі, грубший голос, можливо, з'являться матюки, з'явиться галстук, кадик, і залисини.
І ще дещо, якщо зображення у повний зріст.
А чат-бот или подобное барахло отберет работу у таких людей и им придётся платить соц помощь и увеличивать штат полиции .
А если серьезно - причем тут чат-бот к ИИ?
Распознавание естественного языка и занесение данных в базу - это далеко не тот ИИ, о котором идет речь.
Если Кристаллина обратится к боту-врачу на базе современных моделей - то ей останется только креститься, чтоб он не загаллюцинировал и не выписал ей таблетки для эвтаназии от сыпи на манде.
причём из самых лучших побуждений.
Штучний інтелект не краде гроші з бюджету,
йому не потрібні санаторії, лікарні, квартири, дачі і зарплата.