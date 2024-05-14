Держава купила "пакунків малюка" на 420 мільйонів. Їх кількість зменшилась на 10%

Держпідприємство "Українські спеціальні системи" ("УСС") Держспецзв’язку 6 травня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Скай Трейд Україна" про постачання "пакунків малюка" на загальну суму 419 млн грн.

Фірма була єдиним учасником тендеру, формальна економія, порівняно з очікуваною вартістю закупівлі, становила 1%, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, цього року в заклади охорони здоров’я та структурні підрозділи соціального захисту населення по вій Україні поставлять 55 210 комплектів одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" по 7 589 грн або $193 за одиницю.

Минулого року цьому ж постачальнику замовляли 61 456 комплектів "пакунку малюка" за 416,55 млн грн.

При цьому цьогоріч Міністерство соціальної політики переглянуло вміст "Пакунку малюка", а його орієнтована вартість мала зрости із 6816 грн до 7689 грн внаслідок підвищення прожиткового мінімуму для дітей.

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Засновниками фірми "Скай Трейд Україна" є Олексій Волохов зі Світловодська, Дмитро Довгалюк із Коростеня та АТ "ЗНВІФ "Грінфорд", яке належить ТОВ "Фінансова компанія "Даліз-Експрес" Тамари Тінус, а директором – Дмитро Примак. Кінцевими бенефіціарами "Скай Трейд Україна" значаться Волохов і Довгалюк. Олексій Волохов – син ексдепутата Світловодської міськради від "Батьківщини" Сергія Волохова.

Нагадаємо, "пакунки малюка" були запроваджені ще у 2018 році, коли був започаткований пілотний проект, що реалізовувся за підтримки ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН) і ЮНОПС (Управління ООН з обслуговування проектів).