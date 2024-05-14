США запобігли спробі вивести з-під санкцій $1,5 мільярда російського олігарха Дерипаски

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російського бізнесмена та трьох російських компаній, які створили схему для незаконного виведення з-під обмежень $1,5 млрд у вигляді акцій, що належать Олегу Дерипасці.

Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC визнав одного росіянина й три російських компанії причетними до спроби ухилення від санкцій, за допомогою якої непрозоре та складне потенційне відчуження могло розморозити понад $1,5 млрд у вигляді акцій, що належать російському олігарху Олегу Дерипасці", – сказано в повідомленні.

Так, США ввели обмеження проти Дмітрія Бєлоглазова, а також АТ Iliadis, міжнародної компанії Rasperia Treiding Limited та ТОВ "Титул".

Мінфін США повідомив, що в червні 2023 року Дерипаска узгодив з Бєлоглазовим, який володів на той момент ТОВ "Титул", операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски європейській компанії.

Після цього була створена дочірня компанія АТ Iliadis як дочки ТОВ "Титул".

На початку 2024 року Iliadis придбав російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia Treiding Limited, котрій належать заморожені акції Дерипаски.

Таким чином російський олігарх та його поплічник намагалися вивести заморожені акції з-під раніше введених обмежень.

Хто такий Дерипаска

Олег Дерипаска – російський бізнесмен, належить до близького кола президента РФ Путіна. Олігарх є засновником компаній з виробництва алюмінію "Русал", "Базовий елемент" та "Ен+Груп".

У лютому СБУ повідомила про підозру Дерипасці й затримала його українських топменеджерів, які постачали до Росії сировину для виробництва "Іскандерів".

За даними The Financial Times, Дерипаска відмивав кошти для Владіміра Путіна, за це США у 2018 році наклали на нього санкції.

У лютому 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про конфіскацію активів російського олігарха Олега Дерипаски в Україні, в тому числі "Миколаївський глиноземний завод", який забезпечував 20% виробництва глинозему компанії.

"Русал" також втратив канал постачання глинозему з Австралії. Ця країна в березні оголосила заборону на експорт до РФ глинозему та алюмінієвих руд. В Австралії "Русал" володів часткою 20% у підприємстві Queensland Alumina, де основним акціонером є Rio Tinto. "Русал" у звітності за 2021 рік відображав виробництво глинозему на цьому активі в 742 тис. тонн (9% від загального виробництва компанії).

Внаслідок цього Росія розпочала закупівлю глинозему з Китаю, Індії та Казахстану. Однак проблеми з постачанням та зростання цін призвели до збільшення витрат "РусАлу" на придбання глинозему у 2022 році у 2,5 раза – до $1,8 млрд. Внаслідок цього собівартість тонни алюмінію зросла на 31,8% – до $2325.

За рахунок будівництва нового глиноземного заводу компанія розраховує забезпечити до 60% своєї потреби у цій сировині та знизити її собівартість. Остаточну вартість проекту буде визначено після затвердження проєктно-кошторисної документації.