В Україні запустили Кабінет водія для бізнесу. Які функції доступні?. ІНФОГРАФІКА

В Україні запрацював Кабінет водія для бізнесу. Так, відтепер юридичні особи зможуть простіше управляти своїми транспортними засобами та отримувати сервісні послуги МВС онлайн.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Які послуги доступні в Кабінеті водія для бізнесу

Зокрема:

перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.;

призначення належного користувача (фізичну особу, яка фактично користується транспортним засобом, що їй не належить, – ред.): система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу;

призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач);

отримання інформації про статус замовлених послуг.

Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства.

Після входу в систему власники можуть призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.

Для того, що призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу, потрібно зробити такі кроки:

відповідальна особа обирає в Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку;

фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія;

заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого в Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

Станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1,1 млн транспортних засобів.

"За 2023 рік юридичними особами здійснено більше 10 тис. операцій із призначення належного користувача, фізично здійснюючи візит до сервісних центрів МВС. Це відносно невелика кількість операцій, і зокрема ми пов'язуємо такий низький показник із незручним чинним механізм отримання послуги. Цифровізація має змінити ситуацію на краще", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.