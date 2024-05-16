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Новини
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Держзакупівлі повернулись на рівень до повномаштабної війни. Найбільше витрачають на ремонти та дороги (оновлено)

дороги,ремонт

Обсяг державних закупівель повернувся на рівень до початку повномасштабного вторгнення: протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає пресслужба міністерства.

За її словами, всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель.

Найбільші витрати запланували спрямувати на:

  • ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн);
  • ліки (5,7 млрд грн);
  • дорожні роботи (4,7 млрд грн);
  • закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн).

Водночас через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі безпілотників на 2,6 млрд грн.

Загалом минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

"Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro", – розповіла посадовиця.

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За її словами, Мінекономіки готує зміни до правил публічних закупівель.

"Найближчим часом ми подамо до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про публічні закупівлі". Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни", – уточнила Бігун.

Автор: 

Мінекономрозвитку (1994) Prozorro (1743) закупівлі (2603)


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Топ коментарі
+22
Я не знаю, строятся ли фортификации или нет. Не могу проверить. Я не говорю о дороге КПП граница - Волчанск - Харьков, которую строили в 2023 году, тут и так все понятно, проходили все до февраля 2022 года. Но я своими глазами вижу другое, и меня это бесит. На перекрестке Богатырской и Полярной в Киеве строят новый мост. Начали строить в 2023 году. До этого десятки лет моста не было. Началась война, прошел год войны, и начали строить мост. И стоит это миллиарды гривен. А Чехия ищет деньги на снаряды для ВСУ. Как это понять? Само существование Украины как государства и украинцев как нации стоит под вопросом, а в Киеве стоят мосты и метро. При этом денег на оружие в Украине нет.

Мы там на зеленую власть каток катим? А в Киевраде ведь не зеленое большинство. И мэр Кличко такой патриотичный и решительный. Так нафига Кличку мост, когда Украины может не быть? Это ведь не паскудная зеленая власть строит в Киеве мосты и метро, это строит Кличко за местный бюджет Киева.

И не надо мне в комментариях рассказывать, что есть Бюджетный кодекс, целевое предназначение денег и прочую фигню. У Киеврады и мэра Кличка есть бесконечное количество возможностей не закапывать деньги в землю и покупать на них оружие. А если центральная зеленая власть препятствует этому, то есть бесконечное количество возможностей трубить об этом на весь мир.

Вы что, думаете весь мир слепой и не видит, что творится в Украине? Прекрасно видит, и восторг украинцами в 2022 году медленно и неуклонно переходит в презрение. Мир не может проверить, крадет Министерство обороны или нет. Но мир видит безумные стройки в Украине, когда бойцы умирают от отсутствия снарядов и мин.
Готельер Бандеровец
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16.05.2024 14:08
+20
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16.05.2024 14:06
+14
Асфальт-наше всьо. Так переможемо. Головне щоб про це не забували свіжемобілізовані,стоячи по коліна в воді в окопі який самі і викопали👍
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16.05.2024 14:05
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Асфальт-наше всьо. Так переможемо. Головне щоб про це не забували свіжемобілізовані,стоячи по коліна в воді в окопі який самі і викопали👍
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16.05.2024 14:05 Відповісти
не нажруться ніяк, а нового придумати не можуть
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16.05.2024 14:05 Відповісти
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16.05.2024 14:06 Відповісти
Жрітє,ржітє,срітє.
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16.05.2024 14:06 Відповісти
фортіфікація та зброя не на часі....перзидент миру пля.....
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16.05.2024 14:07 Відповісти
рашисти трохи роздолбали дороги, по яких планується наступ і їх трохи дискомфортить їхати по колдобинам?
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16.05.2024 14:07 Відповісти
Я не знаю, строятся ли фортификации или нет. Не могу проверить. Я не говорю о дороге КПП граница - Волчанск - Харьков, которую строили в 2023 году, тут и так все понятно, проходили все до февраля 2022 года. Но я своими глазами вижу другое, и меня это бесит. На перекрестке Богатырской и Полярной в Киеве строят новый мост. Начали строить в 2023 году. До этого десятки лет моста не было. Началась война, прошел год войны, и начали строить мост. И стоит это миллиарды гривен. А Чехия ищет деньги на снаряды для ВСУ. Как это понять? Само существование Украины как государства и украинцев как нации стоит под вопросом, а в Киеве стоят мосты и метро. При этом денег на оружие в Украине нет.

Мы там на зеленую власть каток катим? А в Киевраде ведь не зеленое большинство. И мэр Кличко такой патриотичный и решительный. Так нафига Кличку мост, когда Украины может не быть? Это ведь не паскудная зеленая власть строит в Киеве мосты и метро, это строит Кличко за местный бюджет Киева.

И не надо мне в комментариях рассказывать, что есть Бюджетный кодекс, целевое предназначение денег и прочую фигню. У Киеврады и мэра Кличка есть бесконечное количество возможностей не закапывать деньги в землю и покупать на них оружие. А если центральная зеленая власть препятствует этому, то есть бесконечное количество возможностей трубить об этом на весь мир.

Вы что, думаете весь мир слепой и не видит, что творится в Украине? Прекрасно видит, и восторг украинцами в 2022 году медленно и неуклонно переходит в презрение. Мир не может проверить, крадет Министерство обороны или нет. Но мир видит безумные стройки в Украине, когда бойцы умирают от отсутствия снарядов и мин.
Готельер Бандеровец
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16.05.2024 14:08 Відповісти
Але це зовсім не міст а дорожня розв'язка для розвантаження перехрестя та збільшення безпеки руху і пропускної спроможності а загальна вартість робіт що почались у 2023 році 1,298 млрд грн. Враховуючи що на ОБСЛУГОВУВАННЯ доріг у багатьох містах досягла по оголошеній вартості десятків млрд гривень, а Київ є містом що найбільше витрачає грошей на допомогу ЗСУ зі свого бюджету, я б не голосив так про цей об'єкт РЕАЛЬНОГО а не фіктивного будівництва!!!
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16.05.2024 14:24 Відповісти
в описанном случае может быть ситуация, когда доноры (зарубежные партнеры) выделяют деньги которые можно потратить ТОЛЬКО на социальные или инфраструктурные проекты
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16.05.2024 14:36 Відповісти
Якщо Київ будує міст, а Петер Павел знайшов мільйон снарядів, то все буде гарно. І ніяк інакше!
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16.05.2024 14:39 Відповісти
колись буде.
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16.05.2024 14:59 Відповісти
Південний міст закрили- Ви довольні?
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16.05.2024 16:38 Відповісти
Як кажуть нічого особистого все це, що Ви описали просто схема сировинної олігархічної колонії, коли влада будує дороги, фінансує приватні банки та виплачують баснословні % (15-25 річних) за рахунок бюджету, а витрачені кошти виводяться за кордон - де вони почиваються більш в беспеці, тоді як в країнах з ринковою економікою таких витрат майже немає, тому що економіка сама все це будує і робить в конкурентному середовищі , а податки спрямовують на оборону в тому числі закупку зброї ,тому в тіх же США платні дороги, але конкурентна ******* збоя. Просто сировинна колонія імпортує сировину на зарубіжні ринки і їй не потрібна ринкова економіка , а раз не потрібна ріст економіки то і не потрібно багато населення, тільки для виробночого процесу. Був такий міністр економіміки Абрамяучис , якого призначив народ після Майдану , так він дослівно казав що в агрохолдінгу на 10 тс. га не потрібно більш як 100 працівникв,а решта то не їх проблеми, ось Вам звідки взялися ці 10 тис. га при купівлі землі на одну особу в так званому Законі про ринок землі в якому ринком і не пахне. Але виникає питання до держави , навіщо це робити під час війни, тому що можливо знищти не тільки прекоасну країну, але і державу на якій вони сидять.
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16.05.2024 22:16 Відповісти
Найгірше це те що там,на Богатирській,цей міст не дуже потрібен,є місця де більше потрібно.І на Дегтярівській міст був досить непоганий,є справді аварійні мости.Якщо вже вирішили розпиляти,то вже хоч в потрібному місці!!!
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16.05.2024 22:35 Відповісти
Добре написано. Якби влада у містах дійсно хотіла гроші із мостів бруківок, стадіонів відправити на дрони, то кричали би на кожному кроці, що Зеленьський із ДБР порушує за це кримінальні справи. А так мовчок. Тихенько пилять на " законних" бруківках і в ніс соплять.
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17.05.2024 12:11 Відповісти
бо війна в розпалі а хренпіду, він же боневтік, він же янелох і тд,
підарасів не відмінив.
відмінив конституційні права для народу
заборонив все та надавав обов"язків
підари які були такі залишились
як крали....
а стали красти як в останній раз.
і все для перемоги...
це підари так кажуть....
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16.05.2024 14:09 Відповісти
От прикольно буде, після війни Залужний вийде і скаже - це ми, військові, замовляли гарний стан доріг, для швидкого перекидання військ. Бо війна передбачалась маневрова. Плюс літаки тре кудись саджати-злітати.
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16.05.2024 16:47 Відповісти
Тобто літаки сідають і злітають за декілька десятків км від кордону де все сканується ? це навіть для домогосподарок не смішно
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16.05.2024 19:50 Відповісти
По-перше, це таке собі байка була. По-друге, це не я придумав. Преценденти були і за кордоном теж.
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16.05.2024 20:54 Відповісти
Тварини
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16.05.2024 14:10 Відповісти
Витрачають насамперед на те на чому легше заробити протизаконно і що складніше перевірити на відповідність витрат, бо закупівля товарів легко перевіряється їх наявністю та вартістю на ринку, а от що саме і як було замінено, у якому саме об*ємі був виконаний ремонт доріг з часом стає значно складніше. Тож можливо зробити висновок - під час війни корупція та злодійство не тільки не зменшились, а зросли. І прикладом цього є також зведення оборонних споруд десь далеченько від фронту та й не відомо яким коштом, бо все "секретно", а от там де треба вони або зводились аби як, або взагалі були зведені у чималій кількості лише на папірці - фіктивно!!!
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16.05.2024 14:12 Відповісти
Кладуть?
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16.05.2024 14:12 Відповісти
От мені цікаво, приватні ТЕС фактично знищені, єдиним великим постачальником залишились державні АЕС, які ще торги, який ще ринок? Хто дорожче перепродаст державне електропостачання?
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16.05.2024 14:20 Відповісти
Мабуть нє, не все знищено, і не всі.
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16.05.2024 16:45 Відповісти
Ой та ладно - торгують фірми-посередники, типу "Ел-енерго" режисера Зельца. Вони яким боком до виробництва електроенергії?
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16.05.2024 16:53 Відповісти
Балансуючій тобто тепловій і гдро генерації майже кінець, атомна працює в базі і піки не регулює, ще є зелена не така моцна і теж назвати її балансуючою можна назвати з великим нятягом і вона залежить від природи погоди , а остання в цьому році дуже себе веде передбачувано. Восени і зимою буде ще той треш. Ну і велика доля в цьому нашого далекосяйного з командою найкращих в світі менагерів.
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16.05.2024 20:00 Відповісти
треш буде, але Прем"єр запевняє, що варіанти є
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16.05.2024 21:00 Відповісти
На будівельних та дорожних роботах легко гроші *******... **** не ясно?
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16.05.2024 14:21 Відповісти
Війна показала, що на яйцях і куртках теж нєхєрово виходить)))
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17.05.2024 10:32 Відповісти
У своїй промові закликав владу України до продовження реформ. Він зазначив, що важливо, щоб вони не лише ухвалювалися, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.

Крім цього, Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією. За його словами, подолання цього явища "не дасть Україні бути схожою на Росію".

"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", - сказав очільник Держдепу США.

Він також додав, що керманич РФ Володимир намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею, за словами Блінкена, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".
Джерело:
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16.05.2024 14:36 Відповісти
Черговий приклад із серіалу від Зеленського, розмінований Південь України та вагнергейт, арешти представників ГУР та злиття їх спецоперацій в Донецьку…

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438

Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
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16.05.2024 15:48 Відповісти
СПОЧАТКУ БУЛО ВРАЖЕННЯ В 21-22 РОКУ ,ПРО ЗУСТРІЧ ОКУПАНТІВ ГАРНИМ ШЛЯХОМ,.. НУ А ТЕПЕР НА ФОНІ РОЗКРАДАННЯ ЧИНОВНИКАМИ ТА ФІРМАМИ ,ЯКІ МІЛЯРДАМИ ВКЛАДАЮТЬ В БУДІВНИЦТВО,ЯКЕ НЕ ПОТРІБНО УКРАЇНІ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ., ВИСНОВОК ТАКИЙ,ЩО ЦЕ ТАК ПОТРІБНО, ЩОБ ПУТІН ДИВЛЯЧИСЬ НА ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ,ОТРИМАВ СМЕРТЕЛЬНИЙ ІНФАРКТ....ТАМ АСФАЛЬТ... ТАМ ЛІКАРНІ РЕМОНТУЮТЬ , ЯКІ ВНОРМАЛЬНОМУ СТАНІ І НЕДАЛЕКО ВІД ВОРОГА...ТАМ МОСТИ... ..ЗА ЦІ ГРОШІ МОЖНА ЩВИДКО ОТРИМУВАТИ АВТІВКИ, ДРОНИ ДЛЯ ОБОРОНЦІВ УКРАЇНИ..ОБЛАДНАННЯ РІЗНЕ.. ДІСТАЛО...ГОВОРІЛЬНЯ- МАРАФОН ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МАЄМО... ТУТ ПОТРІБНІ ПРОЦЕСИ СУДОВІ НАД КОРУПЦІОНЕРАМИ..А ТУТ СУДДІ І СУДДИ РЕФОРМОВАННІ З ЗАСТАВОЮ..
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16.05.2024 16:08 Відповісти
У Славянську поклали новий асфальт , відкрили новий супермаркет! Знайомі сказали. Це як вже перемога , чи зрада?
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16.05.2024 16:17 Відповісти
Супермаркет будували приватники, яке вам діло до їх грошей? Асфальт клала мерія, її обрали люди. Ну, не хоче Слов'янськ купувати дрони для ЗСУ. А дороги хороші хоче. Це - їх право, хіба ні?
Пи.Си. Ми стояли в Слов'янську в гудні - січні 22-23рр. Більшість населення була не за нас. Ми це добре відчували. Я - 128 ОГШБр.
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17.05.2024 10:36 Відповісти
Ця інформація від знайомих які виїхали зі Слов'янська у 2022 у березні.Вони саме за нас. А так , там залишились саме ті що не за нас , це мені і говорять знайомі. Щодо права , то чому ті хто виїхав не мають права жити вдома? Тому що ті що залишились хочуть у парашу? Щодо приватників , то сама так і виходить дороги , мости будують теж приватники але за державні кошти. А от дрони чомусь роблять теж приватники але за донати і за гроші військових ! Якась викривлена військова економіка. Але основне питання , чому той що не втік зі своєю командою продовжує Україну здавати ворогу? Саме це питання і треба вирішувати в першу чергу , бо всі інші питання витікають з нього , і усі про*би , і те що люди воювати вже не хочуть , бо бачать чим усе скінчиться. А скінчиться усе тим , що армію вже списали , і як тільки переб'ють потрібну кількість самих мотивованих , той що не втік піднесе Україну на тарілочці сімі знаєте кому. Бо якщо проаналізувати усі його дії з 2020 року , то 100% його рішень ведуть саме до цього .
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17.05.2024 15:37 Відповісти
Новина дещо хайпова.

Ремонти будівель, війна - норм. Дорожні роботи - 11,8 %.
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16.05.2024 16:43 Відповісти
та похер, что сёла и города разнесли в хлам, переселенцы пусть живут в норах под асфальтом
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16.05.2024 19:17 Відповісти
Був такий "діяч" під час Другої Світової. Коли на фронтах гриміли бої, він, будучи бійцем Червоної Армії укладав договори на ремонт доріг. Проте не уник "дбайливого" ока отца народов і був розстріляний. Не згадаю прізвище.
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16.05.2024 20:55 Відповісти
Чи наближає це - "ремонти та дороги" - ПЕРЕМОГУ???
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17.05.2024 11:19 Відповісти

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