Держзакупівлі повернулись на рівень до повномаштабної війни. Найбільше витрачають на ремонти та дороги (оновлено)
Обсяг державних закупівель повернувся на рівень до початку повномасштабного вторгнення: протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.
Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає пресслужба міністерства.
За її словами, всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель.
Найбільші витрати запланували спрямувати на:
- ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн);
- ліки (5,7 млрд грн);
- дорожні роботи (4,7 млрд грн);
- закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн).
Водночас через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі безпілотників на 2,6 млрд грн.
Загалом минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.
"Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro", – розповіла посадовиця.
За її словами, Мінекономіки готує зміни до правил публічних закупівель.
"Найближчим часом ми подамо до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про публічні закупівлі". Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни", – уточнила Бігун.
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Мы там на зеленую власть каток катим? А в Киевраде ведь не зеленое большинство. И мэр Кличко такой патриотичный и решительный. Так нафига Кличку мост, когда Украины может не быть? Это ведь не паскудная зеленая власть строит в Киеве мосты и метро, это строит Кличко за местный бюджет Киева.
И не надо мне в комментариях рассказывать, что есть Бюджетный кодекс, целевое предназначение денег и прочую фигню. У Киеврады и мэра Кличка есть бесконечное количество возможностей не закапывать деньги в землю и покупать на них оружие. А если центральная зеленая власть препятствует этому, то есть бесконечное количество возможностей трубить об этом на весь мир.
Вы что, думаете весь мир слепой и не видит, что творится в Украине? Прекрасно видит, и восторг украинцами в 2022 году медленно и неуклонно переходит в презрение. Мир не может проверить, крадет Министерство обороны или нет. Но мир видит безумные стройки в Украине, когда бойцы умирают от отсутствия снарядов и мин.
Готельер Бандеровец
підарасів не відмінив.
відмінив конституційні права для народу
заборонив все та надавав обов"язків
підари які були такі залишились
як крали....
а стали красти як в останній раз.
і все для перемоги...
це підари так кажуть....
Крім цього, Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією. За його словами, подолання цього явища "не дасть Україні бути схожою на Росію".
"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", - сказав очільник Держдепу США.
Він також додав, що керманич РФ Володимир намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею, за словами Блінкена, "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".
Джерело:
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги. Цель президента Зеленского - убить как можно больше украинцев, а остаток сдать московитам.(С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
Думати треба Українцям, власним розумом, а не марафонами відосиками та заявами Оманських телепнів!
Слава Україні!
Пи.Си. Ми стояли в Слов'янську в гудні - січні 22-23рр. Більшість населення була не за нас. Ми це добре відчували. Я - 128 ОГШБр.
Ремонти будівель, війна - норм. Дорожні роботи - 11,8 %.