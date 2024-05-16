Держзакупівлі повернулись на рівень до повномаштабної війни. Найбільше витрачають на ремонти та дороги (оновлено)

Обсяг державних закупівель повернувся на рівень до початку повномасштабного вторгнення: протягом квітня 7,4 тисячі публічних замовників оголосили закупівлі через систему Prozorro на 78,5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, передає пресслужба міністерства.

За її словами, всього у квітні замовники оголосили в Prozorro 39,7 тис. закупівель.

Найбільші витрати запланували спрямувати на:

ремонт та реконструкцію будівель (12,3 млрд грн);

ліки (5,7 млрд грн);

дорожні роботи (4,7 млрд грн);

закупівлі електричної енергії (4,7 млрд грн).

Водночас через Prozorro оголосили конкурентні закупівлі безпілотників на 2,6 млрд грн.

Загалом минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 56,9 млрд грн, що на 6,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

"Попри повномасштабну війну, сфера публічних закупівель продовжує динамічно розвивається. Ми вже вийшли на рівень закупівель, який був до початку повномасштабного вторгнення. Зараз близько 80% від усіх коштів на публічні закупівлі витрачаються через Prozorro", – розповіла посадовиця.

Читайте також: Влада Закарпаття витратить 130 мільйонів на ремонт реабілітаційного центру за завищеними вдвічі цінами, - ЗМІ

За її словами, Мінекономіки готує зміни до правил публічних закупівель.

"Найближчим часом ми подамо до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про публічні закупівлі". Він має затвердити нові інструменти для забезпечення ефективності складних закупівель, а також ті ініціативи, які вже продемонстрували свою ефективність під час війни", – уточнила Бігун.