Окупанти на Луганщині вимикають мобільний зв’язок та встановлюють таксофони, – ОВА
У містах та селах Луганщини, які знаходяться поблизу фронту та окуповані Росією з 2022 року, загарбники відключили мобільний зв’язок та встановлюють таксофони.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор у Telegram.
"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива – таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", – зазначив він.
Зокрема, у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких таксофонів.
"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", – додав Лисогор.
Як повідомлялося, к тимчасово окупованому Мелітополі загарбники встановили обладнання, яке дає змогу прослуховувати телефонні розмови.
за даними української розвідки, на захоплених територіях України окупанти розгорнули та встановили понад 2 тис. вишок мобільних мереж Росії.
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