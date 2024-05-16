Санкції та податок "на війну": Прибутки найбільших російських банків різко впали

Прибутки 20 найбільших банків Росії різко скоротилися у першому кварталі 2024 року. Цьому сприяли санкцій та сплата "податку на війну".

Як пише Комерсант, про це свідчить квартальна звітність фінустанов, передає The Moscow Times.



Зокрема, прибуток "Пошта-банку" впав у 31,2 раза – до 190 млн рублів, банку "Зеніт" – у 7,5 раза, до 174 млн рублів, ХКФ-банку – у 5,5 раза, до 815 млн рублів.



Водночас прибутки "Альфа-банку" скоротилися більш ніж утричі, до 8,5 млрд рублів, ВТБ і "Совкомбанк" – у 2,8 раза, до 35,2 млрд та 11,4 млрд рублів відповідно.



Банки пояснюють падіння маржинальності бізнесу санкціями, зростанням ставок та виплатами податку на надприбутки, також відомого як "податок на війну".

Так, у "Пошта-Банку" відзначили охолодження ринку роздрібного кредитування, яке вплинуло на динаміку видач кредитів. У "Зеніті" основним чинником назвали попадання під санкції у лютому 2023 року.



В "Альфа-банку" уточнили, що зміна результату обумовлена "специфікою підрахунків щодо РСБО". Також прибуток знизився через зростання операційних витрат, консервативного підходу до нарахування резервів та більш високих витрат з податку на прибуток.



Як наголошує видання, рентабельність банківського бізнесу в Росії падає: за останній рік банки збільшили активи на 20%, а загальне зростання квартального прибутку становило лише 2%.