Безпілотники ГУР атакували російський оборонний завод у Тулі, – ЗМІ

У ніч проти 16 травня дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Про це пише Українська правда із посиланням на джерело у ГУР.

"У результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", – зазначив співрозмовник видання.

Крім того, OSINT-моніторинг підтверджує, що факт влучання потрапив на камери вуличного спостереження.

Водночас російські ЗМІ повідомляли, що в Тульській області система ППО збила два українські дрони.

Що відомо про підприємство "Базальт".

"Базальт" – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Входить до складу держкорпорації "Ростех".



Крім основного підрозділу у Москві, включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, а також виробничі підрозділи у Тулі та Нерехті Костромської області.



Підприємство перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та інших країн.