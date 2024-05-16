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Новини
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Безпілотники ГУР атакували російський оборонний завод у Тулі, – ЗМІ

Базальт у Тулі

У ніч проти 16 травня дрони Головного управління розвідки Міноборони України атакували потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Про це пише Українська правда із посиланням на джерело у ГУР.

"У результаті планової роботи ГУР в ніч на четвер уражено військовий об'єкт у Тулі. Підприємство безпосередньо виробляє військову продукцію для війни проти України", – зазначив співрозмовник видання.

Крім того, OSINT-моніторинг підтверджує, що факт влучання потрапив на камери вуличного спостереження.

Водночас російські ЗМІ повідомляли, що в Тульській області система ППО збила два українські дрони. 

Що відомо про підприємство "Базальт".

"Базальт" – головне оборонне підприємство в Росії зі створення та постачання озброєння та боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил та військово-морського флоту. Входить до складу держкорпорації "Ростех".

Крім основного підрозділу у Москві, включає науково-виробничий підрозділ у Красноармійську Московської області, а також виробничі підрозділи у Тулі та Нерехті Костромської області.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями всіх країн Євросоюзу, США та інших країн.

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безпілотник (534) росія (14164) дрони (360) ГУР (61)


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Тулу-ла, тулула, ту ту тулула,
в голове моей замкнуло, лааа...
Тула, лови подарочег!
Мы не жадные, подарим еще.
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16.05.2024 14:20 Відповісти
Дуже добре, давно назріло рішення.
Шкода, навантаження у дронів на порядок менше, ніж у ракет.
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16.05.2024 14:41 Відповісти

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