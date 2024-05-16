Прикордонники попереджають про черги на кордоні з Польщею. У чому причина

Упродовж останніх днів українські прикордонники фіксують черги на виїзд до Польщі. Така тенденція спостерігається щороку після завершення Великодніх свят.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Протягом останніх днів спостерігається збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Така тенденція зберігається щороку після закінчення Великодніх свят та частково пов’язана з початком періоду відпусток", – пояснюють прикордонники.

Найбільші черги спостерігаються у "Шегинях", "Краківці", "Раві-Руській", що на Львівщині, та "Устилузі" на Волині.

Водночас найменший пасажиропотік фіксують у "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові". Тож, ДПСУ закликає водіїв обирати ці пункти пропуску для перетинання кордону.

Напередодні прикордонники повідомляли про збільшення потоку людей і транспорту на виїзд з України, через що перед найбільшими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні утворилися черги.