Влада Києва вирішила забрати "Київводоканал" у комунальну власність, на його порятунок виділять 1,5 мільярда

Київська міськрада ухвалила постанову "Про деякі питання використання майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває у володінні та користуванні приватного акціонерного товариства "Київводоканал".

Відповідне рішення на засіданні міської ради у четвер, 16 травня, підтримали 74 депутати.

Як повідомлялося, проєкт рішення передбачає створення комунального підприємства "Київводоканал", якому передадуть водогони у столиці.

Для цього КМДА розірве договір володіння та користування майном, укладений у 2006 році з акціонерною компанією "Київводоканал", і передасть його новому комунальному підприємству, у статутний капітал якого внесуть 1,5 мільярда гривень з міського бюджету.

Рішення повернути "Київводоканалу" статус комунального підприємства пояснюють кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення у столиці в умовах збиткових тарифів.

"Інші територіальні громади цю проблему вирішують користуючись з коштів місцевих бюджетів шляхом надання постійної прямої підтримки таким підприємствам. Проте ці підприємства – на відміну від ПрАТ "АК "Київводоканал" – є комунальними, що дозволяє органам місцевого самоврядування спрямовувати на них кошти місцевих бюджетів", – йдеться в пояснювальній записці до відповідного проєкту рішення Київради.

ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" наразі лише 25,46% належить громаді столиці, а на 67% – компанії "Київенергохолдинг". "Київенергохолдинг" створили у 2006 році для координації роботи компаній "Київенерго", "Київгаз" і "Київводоканал". Громада Києва внесла в її статутний капітал 67% акцій ВАТ "Київводоканал", 60%+1 акцію ВАТ "Київгаз" і 12,73% акцій ВАТ "Київенерго", а кіпрські офшори Densec Limited і Zarova Limited оплатили свої акції "Київенергохолдингу" грошима. Зараз акціонерами "Київенергохолдингу" є територіальна громада Києва (61%), Artio Global Investors LTD (25%) і Densec Limited (14%).

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Як повідомлялося, ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" до початку повномасштабного вторгнення була прибутковою, тобто основні власники підприємства могли заробляти на водопостачанні. Так, у 2021 році її прибуток становив 180,4 млн гривень.

Однак після початку повномасштабного вторгнення компанія стала збитковою, у тому числі через відмову від підвищення тарифів на водопостачання для населення на вимогу президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у 2017 році прокуратура Києва вже намагалася через суд повернути у власність територіальної громади 12,73% акцій "Київенерго", 61% "Київгазу" та 67% "Київводоканалу", які були відчужені за 230 млн грн, що на думку правоохоронців, у 4 рази менше за реальну ринкову вартість.