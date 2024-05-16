У Держводагентстві переплатили за електроенергію 67 мільйонів. Прокуратура звинувачує постачальника

Директора приватного товариства в Києві підозрюють у заволодінні коштами державного бюджету України в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2021-2022 роках однією з установ Держаного агентства водних ресурсів України укладено договір із київським підприємством на постачання електроенергії для забезпечення дніпровською водою потреб населення та промисловості, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Окрім того, вода була необхідна для зрошення земель в Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях, а також виконання санітарно-компенсаційних попусків в річці Сіверський Донець для підтримання нормального еколого-гідрологічного режиму.

Директор приватного товариства закуповував електроенергію на "Українській енергетичній біржі" за ринковою ціною та в подальшому за вдвічі завищеною вартістю продавав її на об'єкт установи Держаного агентства водних ресурсів України.

"Попередньо він домовився про угоду з представниками держустанови. Згодом різницю отриманих коштів перераховували на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками "фіктивності", здійснюючи такі платежі без формування ПДВ, аби вони не відображалися в податковій звітності та задля маскування своєї злочинної діяльності перед контролюючими органами. У подальшому вказані кошти переводилися в готівку та передавалися підозрюваному за вирахуванням декількох відсотків за послуги "конвертації", – зазначається у повідомленні.

У результаті слідчі встановили нанесення збитків державі в сумі майже 67 млн грн.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн грн.

"Слідство у кримінальному провадженні триває, встановлюється причетність до вчиненого злочину службових осіб Державного агентства водних ресурсів України", – додали у прокуратурі.