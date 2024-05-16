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Новини
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Влада Києва виділила дотаційному "Київтеплоенерго" 2,5 мільярда гривень з бюджету

киевтеплоэнерго

Київська міська рада 16 травня проголосувала за докапіталізацію комунального підприємства "Київтеплоенерго" на суму 2,5 млрд грн.

Рішення підтримали 78 депутатів, передає LIGA.net.

Це дозволить комунальному підприємству розрахуватися з "Київводоканалом" за постачання холодної води (500 млн грн), з "Київгазом" – за послуги з розподілу газу (600 млн грн), з "Укренерго" – за послуги диспетчерського управління й надання послуг (300 млн грн). Решта суми – 1,1 млрд грн – буде спрямована на оплату праці.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту рішення, таким чином у підприємство зможе використати власні кошти для встановлення шести малих автономних газопоршневих установок загальною потужністю 58,77 МВт на районних котельнях і теплових станціях "Київтеплоенерго". Орієнтовна вартість обладнання складає 3,27 млрд грн. "Київтеплоенерго" планує почати реалізовувати проєкт власним коштом, згодом планують залучити кредити.

Однак через те, що фінансовий стан "Київтеплоенерго" не найкращий, виникла потреба поповнити обігові кошти підприємства, збільшивши статутний капітал.

Зараз статутний капітал КП "Київтеплоенерго" становить 5,3 млрд грн.

Автор: 

фінансування (2022) докапіталізація (226) Київтеплоенерго (185)


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Топ коментарі
+1
А хто власник Київтеплоенерго ? Ахметов? Нехай віллу в Італії чи в Швейцарії продає і сам сплачує свої борги .

блин, розвели бюджетних олігархів
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16.05.2024 16:32
+1
Киевтеплоэнерго владеет Город, это коммунальная собственность.
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16.05.2024 16:47
+1
По кожній конкретній людині - сумно і навіть трагічно. У широкому сенсі - яку країну 30 років будували таку владу мають. І ми теж.
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19.05.2024 13:36
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А хто власник Київтеплоенерго ? Ахметов? Нехай віллу в Італії чи в Швейцарії продає і сам сплачує свої борги .

блин, розвели бюджетних олігархів
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16.05.2024 16:32 Відповісти
Киевтеплоэнерго владеет Город, это коммунальная собственность.
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16.05.2024 16:47 Відповісти
Але! Є два райони - Дніпровський й Дарницький. Які обслуговує Євро-реконструкція, яка належить фізособі-підприємцю. Вони й тарифи малюють які хочуть на опалення. А показники за воду й документи по повірці лічильників ігнорят, можуть й 20 кубів намалювати. Крім того, незважаючи на діючий мораторій - рік-півтора назад, подавали на боржників до суду, накручуючи всі пені й інфляційні.
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16.05.2024 17:10 Відповісти
Цензор, пора вивчати досвід стран з альтернативними комунальнимипослугами для населення . Досить кормити монополії
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16.05.2024 16:34 Відповісти
100 % , але ... теплотраси у землі. Процес іде, вже чимало будинків децентралізовані, але ще багато до великих котелень підключено.
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16.05.2024 16:39 Відповісти
А чого дивуватись ? Якщо 60% неплатежів, то ніякий бізнес не впорається.
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16.05.2024 16:40 Відповісти
Так коли рівень доходів не дозволяє людям сплачувати такі ціни на комуналку. Крім комуналки ще треба щось їсти, транспорт, ліки, медицина небезкоштовні.
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16.05.2024 16:52 Відповісти
Такі мають звертатись до служб соцзахисту. Пенсам держава комуналку сплачує.
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16.05.2024 21:01 Відповісти
Якщо вона мінімальна. Й те, не всі 100% й обмеження є))
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16.05.2024 21:28 Відповісти
Давно був дотичний вже не у курсі. Там рахуються доходи сім"ї і витрати на ЖКП. Дивляться яке житло. Якщо одна бабулька живе у трикімнатній квартирі на 80 кв. м, то їй субсидію дадуть тільки на 35 квадратів. Мабуть.
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17.05.2024 18:18 Відповісти
Ну й сукупний дохід..там виходить - якщо все по мінімалкам..та й в якої бабульки вистачить сил пертись оформлювати субсидію..начебто можна через дію - але там треба електронний підпис..така собі развлєкуха..
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17.05.2024 19:51 Відповісти
По кожній конкретній людині - сумно і навіть трагічно. У широкому сенсі - яку країну 30 років будували таку владу мають. І ми теж.
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19.05.2024 13:36 Відповісти

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