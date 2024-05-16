Влада Києва виділила дотаційному "Київтеплоенерго" 2,5 мільярда гривень з бюджету

Київська міська рада 16 травня проголосувала за докапіталізацію комунального підприємства "Київтеплоенерго" на суму 2,5 млрд грн.

Рішення підтримали 78 депутатів, передає LIGA.net.

Це дозволить комунальному підприємству розрахуватися з "Київводоканалом" за постачання холодної води (500 млн грн), з "Київгазом" – за послуги з розподілу газу (600 млн грн), з "Укренерго" – за послуги диспетчерського управління й надання послуг (300 млн грн). Решта суми – 1,1 млрд грн – буде спрямована на оплату праці.

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту рішення, таким чином у підприємство зможе використати власні кошти для встановлення шести малих автономних газопоршневих установок загальною потужністю 58,77 МВт на районних котельнях і теплових станціях "Київтеплоенерго". Орієнтовна вартість обладнання складає 3,27 млрд грн. "Київтеплоенерго" планує почати реалізовувати проєкт власним коштом, згодом планують залучити кредити.

Однак через те, що фінансовий стан "Київтеплоенерго" не найкращий, виникла потреба поповнити обігові кошти підприємства, збільшивши статутний капітал.

Зараз статутний капітал КП "Київтеплоенерго" становить 5,3 млрд грн.