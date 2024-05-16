Російський фонд прямих інвестицій не зміг скасувати санкції ЄС через суд

Європейський Союз відмовився знімати санкції з Російського фонду прямих інвестицій.

Про це свідчить рішення суду, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Російський фонд прямих інвестицій у своєму позові вимагав зняти з нього санкції через те, що Євросоюз нібито не мав достатніх фактичних підстав для їх введення.

Окрім того, заявник просив суд визнати порушення його права на ефективний судовий захист, оскільки Рада ЄС не повідомила його про введення обмежувальних заходів і їхні причини.

Також, за твердженням заявника, Рада ЄС вимагала визнати порушення його права на свободу ведення ділової активності.

У позові фонду стверджувалося, що саме рішення Ради ЄС про введення обмежувальних заходів "не було необхідним чи пропорційним його цілям".

Суд ЄС відхилив усі докази, викладені у заяві Російського фонду, і виніс рішення про те, що "позов має бути відхилений у повному обсязі".

Суд ухвалив, що сторона, яка програла, зобов'язана відшкодувати свої власні судові витрати, а також витрати, понесені Радою ЄС.

Що таке Російський фонд прямих інвестицій

Суверенний інвестиційний фонд РФ був створений урядом Росії у 2011 році за ініціативи Дмітрія Мєдвєдєва для інвестицій у провідні компанії тих секторів економіки, котрі зростають найбільше.

Санкції проти фонду було введено в березні 2022 року. Вони включають заборону для громадян ЄС інвестувати, брати участь або іншим чином сприяти проєктам, які фінансуються фондом.

Обмежувальні заходи проти фонду запровадили також США та Велика Британія.

Однак із російським фондом продовжують співпрацювати інші країни. Так, 16 травня Російський фонд прямих інвестицій домовився з Китаєм про взаємне просування кінопродукції.