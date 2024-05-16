Україна закінчила реконструкцію пункту пропуску "Рені" на кордоні з Молдовою. Що було зроблено?

Реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску "Рені" завершено: він готовий до запуску спільного митного та прикордонного контролю між Україною та Молдовою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що українська та молдовська сторони офіційно погодили завершення робіт та початок здійснення спільного контролю на українському боці.

"Запуск повноцінного спільного контролю – це перший крок у рамках реалізації ініціативи "зелений коридор" між українським пунктом пропуску "Рені", молдовським "Джурджулешти" та румунським "Галацом". Запуск спільного контролю на українському боці дозволить збільшити пропускну спроможність цієї ділянки кордону",– сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Зараз через "Рені" проходить не більше 50 вантажівок на добу і, як додав Деркач, метою є збільшити цю кількість щонайменше вдвічі.

"Наступним кроком у рамках ініціативи "зелений коридор" має стати запуск скоординованого контролю на румунському пункті разом із молдавськими колегами – це відкриє швидкий шлях та коридор до румунського порту "Галац", – додав він.

Які роботи проведені

Під час реконструкції було проведено ремонт трьох поверхів та фасаду адміністративної будівлі, оновлено санітарні приміщення на території пункту пропуску.

Також було замінене дорожнє покриття, оновлено та встановлено дорожні знаки та інформаційні покажчики.

Ремонтні роботи проводились Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Окрім вантажівок, спільний контроль проходитимуть і автобуси, для них на пункті пропуску передбачено окрему смугу з терміналом. Це дозволить зменшити час очікування для пасажирів.

Про "зелений коридор" на кордоні

У жовтні 2023 року Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені – Джурджулешти – Галац".

Ключовою метою називали пришвидшення руху товарів та експорту української аграрної продукції.

Повноцінний запуск "зеленого коридору" передбачає подальшу розбудову пункту пропуску "Рені", реконструкцію дороги Рені – Галац і розширення її з двох до чтирьох смуг та додаткове технічне оснащення пунктів пропуску.