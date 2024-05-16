Росіянам стали частіше відмовляти в шенгенських візах: з відмовою стикається кожен п’ятий

За минулий рік росіяни зверталися за шенгенською візою понад 520 тис. разів, і з відмовою зіткнувся кожен п’ятий (19,7%, або близько 54 тис. осіб).

Це випливає з даних Єврокомісії, проаналізованих Асоціацією туроператорів Росії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, частка відхилених заявок збільшилася вдвічі порівняно з 2022 роком (10%) і більш ніж у 13 разів, якщо брати допандемійний 2019 рік – тоді візи не дали лише 1,5% із майже 4,2 млн росіян, які звернулися за ними.

Різко скоротилася і частка мультивіз, які видаються. Так, 2023 року документ, який дозволяє в'їжджати на територію країн шенгенської зони необмежену кількість разів упродовж терміну його дії, отримали 221 тис. росіян.

Порівняно з 2022 роком частка багаторазових віз скоротилася на третину, а якщо зіставляти з 2019 – показник упав майже вдвічі.

Шенген для росіян

У квітні повідомлялся, що термін видачі шенгенських віз для росіян різко зріс перед літнім сезоном, оскільки консульства країн Шенгенської угоди не розширили можливості обробки документів.

Попит на європейські напрями зараз формується лояльністю консульських служб та можливістю запису до візових центрів, а не бажанням самих російських туристів.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року ЄС припинив дію спрощеного візового режиму з Росією. У результаті вартість візового збору збільшилася з 35 до 80 євро, а термін розгляду заяви на візу зріс із 10 до 15 днів. Також в окремих випадках його можна продовжити до 45 днів.

Єврокомісія також рекомендувала країнам ЄС не видавати росіянам багаторазові візи з тривалим терміном дії та розглядати візи для туристів у непріоритетному порядку.