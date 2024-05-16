Наслідки кібератаки: Доходи "Київстару" впали у першому кварталі на 14%

Дохід найбільшого українського оператора мобільного зв’язку "Київстар" у січні-березні знизився на 14,1%, до 7,1 млрд грн, через реалізацію програми лояльності після кібератаки наприкінці 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні оператора.

"Компанія на знак подяки абонентам за їх лояльність скасувала для всіх користувачів мобільного та фіксованого зв'язку одну місячну плату за тариф. Основна сума компенсацій за програмою лояльності була виділена в першому кварталі 2024 року", – сказано в повідомленні.

Також у компанії повідомили, що для відбудови та розвитку телеком мережі й посилення енергонезалежності оператор збільшив капітальні витрати на 37,4% порівняно з першим кварталом 2023 року, до 1,07 млрд грн.

Так, майже 100% телеком мережі на підконтрольній Україні території працює у звичному режімі та цілодобово забезпечує абонентів послугами зв'язку й передачі даних.

"Київстар" у першому кварталі сплатив до державного бюджету України понад 2 млрд грн податків та інших платежів.

Показник EBITDA у першому кварталі знизився на 26,3% – до 3,62 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку "Київстару" в зазначений період знизився на 14,9% – до 6,6 млрд грн, дохід від послуг фіксованого зв'язку знизився на 9,5% – до 419 млн грн.

Дохід від надання послуг передавання даних впав на 13,3% – до 3,87 млн грн.

Кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстар" у першому кварталі 2024 року скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 23,9 млн, "Домашнього інтернету" – на 1,1%, до 1,1 млн.

Хакерська атака на "Київстар"

Як повідомлялося, вранці 12 грудня 2023 року абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв’язку та інтернету. Пізніше в "Київстарі" заявили про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми, але скільки це триватиме, наразі невідомо.

Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг.