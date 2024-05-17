Росіяни на тимчасово окупованих територіях зареєстрували до 500 компаній, які вивозять українське зерно, – ЗМІ

Громадяни Росії зареєстрували на тимчасово окупованих територіях України близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно.

Про це пише видання Важные истории, передає Укрінформ.

Як повідомляється, з лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів.

Серед них знайшли щонайменше одну, яка належить 43-річному Ельбеку Заїєву з Чечні. Його брат Алі Заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні Рамзана Кадирова.

Компанію "Агро 24" Ельбек Заїєв зареєстрував у лютому 2024 року. Вона знаходиться в селищі Асканія-Нова Херсонської області.

Як випливає з документів, компанія займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. З'ясувати, скільки Заїєв заробив на продажу зерна з окупованих Росією територій, наразі складно, бо компанія ще не публікувала фінансову звітність, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.

Наприкінці минулого року повідомлялося, що Росія 2023 року поставила на світовий ринок у середньому 16 млн тонн зернових, що вирощуються на окупованих нею українських територіях.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія вкрала на окупованих територіях України мільйони тонн зерна на близько $1 млрд.